Elever straffes for å beskytte samfunnet

Enebolig på Byåsen solgt for to millioner kroner over prisantydning - ble forsøkt kuppet

Et budsjett for å få folk i arbeid

Saken oppdateres.

Vi har alle blitt bedt om å være solidarisk og tenke på fellesskapet under korona-pandemien, men hvor blir det av disse verdiene når ungdom straffes for å beskytte samfunnet? I mars 2020 gjorde alle lærere den store adapsjonen å undervise over nett, dette var en ordning som stort sett fungerte fint for de fleste. Nå som skolene har åpnet og har tilnærmet normal drift, har vi gått tilbake til tradisjonell undervisning i klasserom.

Likevel er det slik at dersom du har milde symptomer, skal du holde deg hjemme. Symptomene kan vare ganske lenge til du er frisk nok til å være tilbake på skolen. Dette kan føre til at du går glipp av flere uker med undervisning. Mange skoler tilbyr ikke undervisning for de som ikke kan være fysisk tilstede, men likevel er frisk nok til å jobbe hjemmefra. Når du så endelig kan komme tilbake på skolen, kan du bli møtt med presentasjoner, prøver og innleveringer som du ikke er forberedt på og plutselig kjenne at du ligger langt bak dine medelever. Dette er ikke greit!

LES OGSÅ: Skolestart og smitteparty

Dette er så regelrett urettferdig som du får det. Undervisningen til disse elvene vil ene og alene basere seg på om læreren gidd å legge ut oppgaver. Det finnes elever som ikke har noe problem med det å lære på egenhånd, men for de som allerede ligger litt utenfor vil mangel på oppfølging og veiledning fra lærerne få store konsekvenser. Disse elvene er sperret opp i et hjørne som fylkeskommunen ignorer.

LES OGSÅ: Skolestart: Det er vårt felles ansvar at alle barn blir sett

På denne måten straffes elevene når de må bli hjemme og Trøndelag fylkeskommune går nærmest mot sine egne anbefalinger om solidaritet. Vi ungdom har gitt slipp på mye under Corona-pandemien, men vi forventer at utdanningen vår ikke skal være en av de tingene vi må ofre.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter