Hva om vi gjør omsorg til sport?

I forrige uke feiret Trondheim kommune at vi fikk VM i ski atter en gang. Mange budsjettmidler har blitt brukt i årevis for å oppnå dette. Til slutt fikk vi det. Denne uken ble vi møtt med følgende oppslag i Adresseavisen: «Hvorfor lærer ikke sykehjemmene»? En lite morsom overskrift for oss som lever og ånder for å gi riktig omsorg til de som trenger oss.

Det er på sin plass at feiringen over VM denne gang ikke ble så storslått som den ville blitt for bare noen år siden. Det er også på sin plass å lese artikkelen med nevnte tittel. Der står det faktisk masse klokskap om prioriteringer. Hvis du forsøker å lære og skape en bedre omsorg, så kan du garantere at den kritikken du får internt handler om økonomi. Nei, la oss tie i hjel hva som skal til, og la oss heller feire de pengene som er spilt på å få hoppbakken og skiløypene som garanterer snø to uker før naturen likevel sørger for gode forhold! En tydeligere prioritering av hva som er viktig for eliten (les blåskjortene, media og politikere), går det vel ikke an å få.

Ta heller de som faktisk prøver å sørge for de svakeste og la dem bli satt til skyld for sin elendige omsorg. La de få svi for elendige prioriteringer fra samme elite. Så kan vi feire de dyktige som brukte pengemakt til å få et arrangement som snart ingen likevel kan arrangere. Det finnes grenser for frekkhet. Kanskje bør nye koster få feie vår kommunes glans. La oss få omsorg inn i Norges idrettsforbund. La oss gjøre omsorg til sport! Da kanskje, blir det gjevt å prioritere annerledes.

