Må kjøre slalom for ikke å ødelegge dekkene

Saken oppdateres.

Det er ei stor skam at dei som har ansvaret for vedlikehold av gater i boligstrøk i Trondhjem ikke gjør jobben sin. Det går snart ikke an å være verken bilist eller syklist uten å få skade på bil og syklister. Jeg tenker på alle barna som sykler rundt omkring på desse hullete gatene, det er ganske enkelt livsfarlig.

Det skal arrangeres et skimesterskap som vil koste ei formue, eg foreslår at dei pengene blir brukt til å oppgradere alle dei ødelagte gatane her i byen. Her noen bilder fra Hans Finnesgate på Persaunet, en må kjøre slalom for ikke å få ødelagt dekk og felger.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter