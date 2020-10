Tøffe karer på ishavsferd med en søt jente? Ordbøkene svekker norsk likestilling!

Saken oppdateres.

11. oktober er FNs internasjonale jentedag. FNs bærekraftsmål nummer fem sier at Norge skal «oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling». Jeg vil bidra til å sette søkelys på de utfordringene jenter og gutter møter i vårt språk.

Likestilling er å sikre begge kjønn like rettigheter og muligheter. I lang tid har gutter og jenter blitt påvirket og formet av ord i yrkestitler som forsterker kjønnsstereotyper. Regjeringen arbeider for at alle yrkestitler som ikke er kjønnsnøytrale, skal bli kjønnsnøytrale i statens virksomheter.

Noen lokale yrkestitler er allerede endret. For eksempel er «helsesøster» nå «helsesykepleier». I fjor endret bystyret i Trondheim den kjønnede tittelen «rådmann» til den kjønnsnøytrale yrkestittelen «kommunedirektør.» Og fra nyttår skal fylkesmann bli kjønnsnøytralt.

Yrkestitler skal ikke være forbeholdet et bestemt kjønn. Endring av kjønnsdiskriminerende språkbruk er en likestillingskamp for å bruke ord som styrker jenter og gutters stilling i samfunnet. På grunn av FNs bærekraftsmål fem om likestilling, må vi bli mer reflekterte og bevisste på ord som forsterker kjønnsstereotyper.

Om du sjekker de norske ordbøkene, vil du oppdage at eksempelsetningene og sitatene som brukes for å beskrive ordene i ordbøkene, ofte er kjønnsstereotypiske. Søker du opp de ti ordene; klok, aktiv, modig, sterk, tøff, dyktig, smart, søt, pen og fryktløs, alle ordene har kjønnsstereotyper i sin beskrivelse av ordet. Ord former oss og eksempelsetningene fra ordboka, bidrar til stereotypiske holdninger. Skoleelever i barneskolen og videregående opplæring skal ikke bli påvirket av ordbøker som generaliserer stereotypiske egenskaper ved kjønn.

Kjønnsstereotyper fra ordbøkene er ord som kan påvirke selvbildet, utdannings-og karrierevalget til jenter og gutter. Plan International Norge har en kampanje for å oppdatere ordboka, slik at vi får kjønnsnøytrale forklaringer i ordbøkene. Språkrådet må aktivt ta initiativ til at alle eksempelsetningene i ordbøkene skrives om og blir kjønnsnøytrale. Det er slik ordbøkene kan skape en positiv endring i barns selvtillit og selvbilde. Et likestilt språk i ordbøkene vil gi økt likestilling i forhold til hvordan vi omtaler jenter og gutter.

Færre kjønnsstereotypiske holdninger i yrkestitler og i ordbøkene, vil fremme FNs bærekraftsmål fem og styrke likestilling mellom jenter og gutter.

