Bønn fra et utested når byen nå åpnes for fullt

Saken oppdateres.

Dette innlegget var først publisert på Facebook-siden til Lokal Bar. Gjengis med tillatelse.

Denne uken har kommunene fått rådighet over egen skjenkestopp tilbake, og i Trondheim er det klokken 02 som gjelder igjen. Vi har selv vært med i ordskiftet, og en samlet bransje ønsker denne endringen – men ikke uten bevisstheten om ansvaret det medfører.

At folk blir litt mer forglemmelig jo senere det blir, jo flere glass som snus, er ikke vanskelig å forstå. Meteren blir tilsynelatende kortere og kortere, og det frister mer å rope ut til sidebordet om å joine lag.

Vi skal gjøre vårt beste for å ha like god kontroll tidlig som sent på kvelden. Men vi vil også appellere til alle gjester, både hos oss og ellers i byen, om å ikke se på det som et grønt lys for gamle vaner.

Tvert imot håper vi at mange av de gode vanene som faktisk har satt seg over de siste månedene videreføres – at folk planlegger kvelden, booker bord, gjerne kommer ut tidlig, holder seg i fin form og har det hyggelig med sine nærmeste venner.

Vi jobber hardt for å gi dere trygge omgivelser og den livlige stemningen som et utested kan by på, selv om det er annerledes enn før. Vi lever selvsagt av å tappe øl og diske opp med drinker. Men når det står mellom å servere den ekstra runden med shots eller å være sikker på det ikke sklir ut, så velger vi det sistnevnte.

Å invitere til fest og samtidig opprettholde reglene, er balansekunst. Men hvis vi alle er med på å ta ansvar, så trenger det ikke å være et kompromiss. Vi har både bar, konsert og klubb på gang med nøye planlagt gjennomføring. Så lenge du er mottagelig for en ekstra beskjed her og der, og ikke blir for utålmodig mens du venter på bordbestilling – for ja, vi løper på jobb – så kommer forhåpentligvis også de neste ukene og månedene til å bli så smertefrie som det stort sett har vært i Trondheim hittil.

