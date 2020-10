Minstepensjonen må økes til over EUs fattigdomsgrense

Mann dømt for uaktsomt bildrap etter å ha kjørt på taxisjåfør på E6

Endelig fikk vi gjennomført årets første møte i senior Ap med god deltagelse. Leder av Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbeth, innledet møtet med en sterk, tydelig og god innleding av dagens situasjon i Ap. Deretter hadde Torild Ofstad, leder i LOP (landsforeningen for offentlige pensjonister), et innlegg om pensjon og levekår for eldre. Temaet engasjerte de fremmøtte.

Vi ble enige om fire punkter som er viktig og fokusere på fremover:

Pensjonsoppgjøret må behandles i Stortinget

Pensjonene må årlig minst økes med et gjennomsnitt av pris - og lønnsvekst

Minstepensjonen må gradvis og over kort tid, økes til over EUs fattigdomsgrense

Kommuneøkonomien må styrkes slik at vi slipper stadig nye kutt. - Nå er vi i gang igjen, og ser fram til en god valgkamp som skal sikre ny regjering etter valget i 2021.

