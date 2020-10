Dumskapens tårn på Hallset

Ingen holdepunkter for at nye virusendringer vil gi mer alvorlig sykdom

Så gjør de det igjen. Utbygger (i dette tilfellet Selvaag), arkitekter (ARC) og Trondheim kommune i samarbeid vil kunne ødelegge et godt bomiljø i byen.

Migosenteret på Hallset skal rives og erstattes av en massiv bygningsmasse inkludert et tårn, en høyblokk på 14 etasjer. Ingen tvil om at Migosenteret trenger rehabilitering, men at man velger å klemme inn 140 boenheter mellom øvrige beboere i området er helt uforståelig.

Kommunen ønsker å bygge slike tårn for å markere en bydel. Hvem sin fikse idé er det? Hva godt har f.eks. høyhuset på Risvollan gjort for befolkningen? Det er ikke vanskelig å finne fram til Hallset nå heller, uten et skjemmende tårn. Utbygger ønsker at bygningsmassen skal se innbydende ut fra veiene rundt, men hva med de naboene som får dette digre komplekset rett i front, med den minst fordelaktige siden vendt mot seg?

Planen er som overalt ellers å etablere forretninger i første etasje og bygge boliger i etasjene over, dette i flere bygningskropper. For oss som allerede er etablert på Hallset betyr denne bygningsmassen en kraftig forringelse av bomiljø, livskvalitet og trygghet. Slik det er planlagt nå, vil mange miste store deler av sol, lys og utsikt blant annet pga et gigantisk tårn. Mye mer støy blir også en negativ konsekvens.

Vei og nedkjørsel til planlagt parkeringskjeller for 140 (!) boliger pluss forretninger, vil foregå rett foran verandaer og vinduer til naboene i nærmeste borettslag, likeså parkering på gateplan. Vareleveranser som kommer med lastebiler og trailere til butikkene vil naboene få orkesterplass til, og det vil bli mye støy fra trafikk og lossing, fra før klokka syv om morgenen.

I det nye komplekset sies det at minst ett soverom skal ha en stille side. Mange av naboene får ingen soverom med stille side, tvert imot vil de i tillegg til økt trafikkstøy også kunne «glede» seg over støyen fra tre containere for glass og metallavfall.

I perspektivtegningene man finner på kommunens hjemmeside, vises ikke den minst fordelaktige siden av bygningene i sin helhet, kanskje den siden som har de største negative konsekvensene for naboene i Selsbakkvegen 39. Mon tro hvorfor? Og hva med trafikksikkerheten i lys av ovenstående?

Det er mange barn og eldre i nærmiljøet som vil få et farligere liv. Det skal visstnok bli et hagelignende miljø i andre etasje, tenkt tilgjengelig for allmuen. Dette argumentet brukes for å gjøre prosjektet mer «spiselig» for naboer. Det samme ble sagt da Hallset Hage (merk navnet!) ble oppført. Den «hagen» er nå kun til for beboerne. Hvis man strekker seg på tå når man passerer bygningen, kan man så vidt skimte et strå gjennom pleksiglass. Rundt er det bare asfalt/vei.

Som med Hallset «Hage», er språkbruken i denne prosjektbeskrivelsen også sminket i håp om å få bygge ut maksimalt. Tro ikke at det ikke blir gjennomskuet.

Min oppfordring er at alle parter må ta til fornuft og stanse den utrivelige måten byen vår utvides på. Byfortetning er nødvendig, men det må tas hensyn til innbyggerne som allerede bor der og nye boliger må tilpasses eksisterende bebyggelse. Feilgrep får konsekvenser for byens mennesker i årtier framover.

Kjære kommune, Selvaag og ARC arkitekter: La oss få et nytt Migosenter i mindre format og hvor det er tatt hensyn til omgivelsene og menneskene rundt.

