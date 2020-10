Akkurat nå pågår en liten, men prinsipielt svært viktig streik på Heggstadmoen

Saken oppdateres.

Denne uken ble det streik ved Nokian Dekk AS på Heggstadmoen. De streikende står nå midt i en liten, men prinsipielt svært viktig streik for grunnleggende rettigheter i arbeidslivet. På generelt grunnlag kan vi si: LOs erfaringer viser at det ikke er økonomi som av og til gjør at arbeidsgiver motsetter seg tariffavtaler. De er prinsipielt mot tariffavtaler. Dette alene er oppsiktsvekkende når retten til å organisere seg er sikret i menneskerettsloven, og å inngå tariffavtale er en grunnleggende rettighet.

En tariffavtale er en avtale mellom arbeidstakere og arbeidsgiver om lønn- og arbeidsvilkår. Det er også en avtale hvor de ansatte får økt medbestemmelse på jobben. Når ansatte blir nektet tariffestede rettigheter som minstelønnsordninger, ubekvem tillegg, femte ferieuke, avtalefestet pensjon (AFP) osv .er det svært alvorlig.

Det organiserte arbeidsliv med tariffavtaler har gitt arbeidstakerne muligheten til å kjempe fram felles goder som de fleste i dag tar for gitt. Jeg kan nevne sykelønnsordning, foreldrepermisjon, ferie, pensjoner og kompetanseutvikling. Det er forunderlig og provoserende å oppleve at enkelte arbeidsgivere kjemper med nebb og klør for å hindre at arbeidstakerne skal få ta del i en opparbeidet rettighet som en tariffavtale er.

Bred dekning av tariffavtaler er sentralt i den norske samfunnsmodellen. Samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har gjort oss mer robuste for å stå gjennom kriser som en pandemi. Arbeidsgivere bør også bite seg merke i at et godt organisert arbeidsliv fører til færre arbeidskonflikter.

Kampen for grunnleggende faglige rettigheter vil vi i fagbevegelsen aldri bøye av for. De streikende ved Nokian Dekk AS har vår fulle støtte. Vår felles kamp for tariffavtale vil vedvare til arbeidsgiver har signert.

