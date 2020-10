Direkte: - Han var så «Trump-aktig» som han kunne være!

Familien brukte seks måneder og 70 000 kroner på å bli kvitt skabb: - Jeg tør ikke tenke på at vi kan bli smittet igjen

Saken oppdateres.

Hva skjer med verdens mektigste nasjon de neste ukene? Er kaoset snart over, eller har vi bare sett begynnelsen?

Professor Jennifer Leigh Bailey ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, følger valget i hjemlandet tett. Det gjør også fylkesordfører Tore O. Sandvik. De blir intervjuet av journalist Stian Wallum, like før han reiser til USA for å dekke valget. Tema er: «Valget i USA: På bristepunktet?»

Se sendingen i vinduet over.

Etter den første presidentdebatten uttalte Bailey dette til Adresseavisen:

- Trump var veldig aggressiv med den hensikt å ryste Biden. Det fikk han ikke til, men Trumps tilhengere kommer til å tro at han gjorde det og juble over Trumps prestasjon, sa professoren.

Natt til fredag barker presidentkandidatene sammen igjen. Hva kan vi vente oss da? Hva er sannsynligheten for fire nye år for Trump? Og hvordan har de siste fire årene påvirket det amerikanske samfunnet og internasjonal politikk?

Sendingen er et samarbeid mellom Adresseavisen Midtnorsk debatt og Litteraturhuset i Trondheim.

