Er det mulig: En sivilisert debatt med Trump

President Donald Trump har åpenbart gått på dressurkurs etter den første kaotiske debatten, der avbrytelser og beskyldninger haglet både fra presidenten og utfordrer Joe Biden. Nattens debatt i Nashville i Tennessee var den siste TV-debatten før valget den 3. november. Det ble en ganske god debatt der begge stort sett holdt seg til temaene og svarte på spørsmålene uten avbrytelser. Det tjente begge på, men Trump trengte en fallseier for å komme på offensiven. Det fikk han ikke.

Det store spørsmålet på forhånd var om Trump ville gå i strupen på Biden, og om Biden ville rote seg bort. Det skjedde ikke. For demokratene var det avgjørende å beholde momentet og forspranget på meningsmålingene. Det var derfor viktig at den snart 78 år gamle presidentutfordreren viste at han er rett mann for Det hvite hus de neste fire årene.

Joe Biden var tidlig på offensiven da spørsmålene om håndteringen av koronapandemien, helsereformen og forsøk på valgpåvirkning fra Russland og Iran innledet debatten. Trump ble igjen konfrontert med de høye dødstallene, og at han manglet en plan for å få USA ut av helsekrisen. Her slet Trump med gode svar, og at han gjentagende ganger har lovet at en vaksine snart var klar. Presidenten måtte også svare på hvorfor han ikke fulgte helseekspertenes råd, blant annet om bruk av munnbind.

Trump kom mer på offensiven på slutten av debatten, da spørsmålet om rasisme og håndteringen av uroen i flere delstater ble tema. Han trakk fram Bidens håndtering av rasismen og flere andre saker gjennom Bidens 47 år lange politiske karriere. Han gjentok her flere ganger spørsmålet om hvorfor ikke Biden gjorde mer i sine åtte år som visepresident. Hvorfor skulle velgerne stole på at han ville løse problemene de neste fire årene, når han ikke klarte det da han hadde makt? Bidens svar var at det republikanske flertallet i Kongressen stoppet han.

Trusselen om at ordstyrer ville dempe lyden dersom ikke de to holdt seg til dagsorden, gjorde åpenbart sitt til å disiplinere debattantene. Men Trumps rådgivere har nok også innsett at den første debatten med forsøk på å bringe Biden ut av fatning, ikke tjente Trump. De fleste kommentatorer mente at Biden vant på avbrytelsene sist. Det sørget for at denne siste debatten ble mer presidentaktig, selv om de negative karakteristikkene fortsatt kom.

Trump gjentok beskyldningene om at Bidens sønn hadde tatt imot penger fra Ukraina, noe Biden konsekvent avviste og pekte på at etterforskningen hadde frikjent sønnen. Biden kontret beskyldningene om økonomisk lyssky virksomhet med å vise til at Trump ennå ikke har lagt fram sine skatteforhold og hans mulige pengeplasseringer i Kina.

Det er vanskelig å kåre noen vinner selv om CNNs meningsmåling ga Biden seieren etter debatten. Begge klarte seg bra, og det viktigste for Biden var at han ikke tapte. Republikanerne vil derfor slite med å henge sleepy Biden-stempelet på den tidligere visepresidenten. Biden virker ganske våken gjennom hele debatten og svarte med ett unntak fornuftig på alle spørsmål. Han misforsto Trump da han mente presidenten hadde sammenlignet seg med Abraham Lincoln.

At demokratene nå føler at de seiler i medvind, og at sjansen for valgseier er godt innen rekkevidde, viste Biden tydelig på slutten av debatten. Der henvendte han seg direkte til velgerne og understreket at han ville bli president for alle amerikanerne, både demokrater og republikanere. Han sa at det sto mellom Trumps og hans egen karakter, før han omtalte seg som den neste presidenten.

Det store spørsmålet som vi ikke fikk svar på under debatten var: Hva skjer etter valget? Vil det ende i kaos, og at den neste presidenten først blir klar etter at Høyesterett har behandlet valgresultatet? Svært mange har allerede forhåndsstemt og ekspertene mener at relativt få velgere er usikre på hvem de skal stemme på. USA er sterkt polarisert, og debatten flyttet neppe mange velgere. Da gjenstår det å se om meningsmålingene er mer nøyaktig enn før forrige presidentvalg. Er de det, ligger alt til rette for Joe Biden i Det hvite hus.

