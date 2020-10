Avvik i helsesektoren i Trondheim kommune

Ble ikke straffet for homohets. Her er dommerens forklaring

Trondheim kommune hadde for ca. fem år siden 3254 avvik, 1781 alvorlige avvik i sykehjem/helsesektoren. Hva er status per i dag? Hva er gjort med avvikene? Er det like mange som registreres? Det blir fremdeles registrert avvik, men spørsmålet blir om det gjøres noe med disse registrerte avvikene.

Når det skrives inn avvik, kan leder på institusjonen stoppe dem, «grovsortere» dem, så alle ikke blir registrert sentralt? Hvor skal de sendes, hvor sitter «lageret» av avviksmeldinger? Kan leder innkalle ansatt som har skrevet mange avviksmeldinger «inn på teppet» for å forklare seg? Kan ansatt bli omplassert i kommunen eller kan vedkommende bli sagt opp?

Dette kan jo ha betydning om kommunen fremdeles vil ha varslere, og det vil vel kommunen ha. Vi vil alle ha en eldreomsorg som lyser og går på skinner. Et spørsmål til: Er det blitt flere ansatte i heltidsstillinger på sykehjem? Avvik er ofte en følge av for få ansatte.

