Kall skolen opp etter Ingeborg Holm

35-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept samboer

Saken oppdateres.

Adresseavisen skriver at det høsten 2024 skal stå ferdig en ny videregående skole i Trondheim. Fylkesutvalget har opprettet en navnekomité som skal utarbeide tre begrunnede navneforslag. Reportasjen i dag, 26. oktober, trekker fram flere gode forslag, blant annet Ingeborg Holm. Det endelige navnet skal vedtas 17. desember i år.

Sjelden eller nesten aldri får arbeiderkvinner en synlig plass, enten det er når historien skal skrives, gatenavn skal bestemmes, på minnesteiner - eller nå: Et navn på en ny skole. Hvorfor ikke gi navnet Ingeborg Holm til den nye videregående skolen? Ingeborg Holm tilhørte fagopposisjonen i Trøndelag på 20-tallet, var leder av Hermetikkarbeiderforeninga i Trondheim fra 1930-1936.

Hun fortsatte å stå på barrikadene også etter krigen, da som leder for renholdsarbeiderne i Norsk Jernbaneforbund et par år. Hun var så mye, på så mange områder. Hun var medlem nr. 1 i Arbeidernes kvinnekor, som hun sto i til hun var over 80 år. I dag heter koret Sonare.

Mest kjent er hun som motstandskvinnen som ble så kraftig torturert og mishandlet av Gestapo i Trøndelag, for deretter å bli tatt som gissel av Henry Rinnan i frigjøringsdagene. Ingeborg Holm gikk foran og brøytet vei for mange kvinner! Hennes navn er verdt å minnes når vedtaket skal fattes på tampen av året 2020 - 75-årsjubileet for Norges frihet.

