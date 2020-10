Innfører tiltak etter smitte blant eldre i Trondheim: - Vi ser at de har omfattende sosial kontakt

Adam Sandler klar for rolle i ny Netflix-satsing

Mer soverom-kos gir rekordtall for denne bedriften

Se forskjellen etter at Henrik «bestilte rydde-PT»

Kutt i skolen: Vi er bekymret over konsekvensene

Statsekretæren svarer om Lukas hospice i Malvik: Forstår at situasjonen er krevende

Kutt i skolen: Vi er bekymret over konsekvensene

Saken oppdateres.

Nylig åpnet Dalen aktivitetspark på Kolstad, som 800 elever ved Huseby ungdomsskole står bak. Her står blant annet to skulpturer av Erik Pirolt. Lokal kunstner og elev ved Heimdal videregående skole Nergiz Tahtaci er også i gang med kunst som skal pryde stedet. Her møter hun podkastvert Meva Hazan Aydilek og Azra Halilović, som er scenekunstner og jobber i Trondheim kommune, til samtale om hva kunst er, helt generelt.

- Helt ærlig, jeg synes ikke noe om nakne statuer. Det er bare kleint, sier Meva Hazan Aydilek

HØR HELE PODKASTEN HER:

Podkasten er et samarbeid mellom Saupstad/Kolstad ungdomsråd, Adresseavisen og Barne- og familietjenesten på Heimdal.

Fikk du med deg denne? «Du er fin til å være en mørkhuda jente»

Sjekk også ut: Sex, ensomhet, psykisk helse, fashion og mye mer! Hør flere av ungdomsrådets podkaster her.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter