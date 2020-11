Alt jeg er verdt

Den siktede for Evje-drapet ble anmeldt for trusler samme måned

Saken oppdateres.

Vekterselskapene har kommunisert klart og tydelig hva de tenker om sine ansatte.

«Jeg er glad for at jeg ikke har fått føle hvordan det er å bli fortalt fra arbeidsgiver at han ser du har for lite, men han føler at du ikke er verdt mer». Disse ordene fikk jeg høre etter å ha luftet min frustrasjon rundt den pågående vekterstreiken til en nær venn, seks uker og tre dager etter at de første vekterne ble tatt ut i streik. En streik som har blitt den lengste arbeidskonflikten i sikkerhetsbransjens historie, og ikke minst en streik som nå fortsetter selv om en av de involverte fagforeningene har godtatt et forslag fra arbeidsgiversiden.

Jeg er også glad for at min venn aldri har måtte kjenne på denne følelsen. Jeg skulle ønske at jeg også kunne få et tydelig signal hver lønningsdag på at mitt arbeid er verdsatt, og at min egen arbeidsgiver kunne bidra til at jeg hver dag kan gå på jobb med hevet hode og en følelse av trygghet.

Streiken vår handler ikke bare om lønn, og det er en rekke andre problemstillinger som må adresseres. Dog er det jeg finner mest interessant nettopp lønnsnivået, fordi det er viktig for meg å belyse at nivået på arbeidstakers betaling for utført arbeid sier noe. I et samfunn som blir stadig mer avhengig av vektertjenester burde vi alle lytte til dette tydelige signalet arbeidsgiversiden sender ut.

Vekternes fagforeninger har i mange år rettet fokus på at lønnsnivået i bransjen ikke står i stil med ansvaret og belastningene man tar på seg ved å jobbe som vekter, og etter tidligere arbeidskonflikter har arbeidsgiver sågar gått med på at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres.

Men lønnsnivået er ikke bare en gjenspeiling av ansvar, kompetanse eller belastning. Lønnsnivået et signal til meg som arbeidstaker om hva arbeidsgiver mener han kan slippe unna med å betale meg for den innsatsen jeg legger ned.

Det signalet er sterkt og klart: Mitt arbeid er ikke verdsatt, min kompetanse blir ikke anerkjent, mitt engasjement er ikke nødvendig og mitt initiativ vil ikke bli belønnet. Jeg legger til følelsen av at min innsats er usynlig på listen over følelser denne konflikten utløser.

Men hvordan oppleves det for kundene å vite at de som er satt til å ivareta deres sikkerhet ikke får mer enn de gjør i dag?

Vaktselskapenes kunder gjør klokt i å reflektere over at hva selskapene er villig til å betale sine ansatte er et direkte speilbilde av hvor viktig de synes kundens sikkerhet er, og hvor alvorlig de tar ansvaret ved å forvalte kundens tillit. Akkurat nå synes de at deres sikkerhet er triviell nok til å kunne forsvare å gi oss 88 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

La det synke inn: De som rykker ut når den ensomme ansatte på din bensinstasjon blir utsatt for trusler på sin første nattevakt alene, starter hjerte- og lungeredningmidt på gulvet på ditt kjøpesenter med 113 på høyttaler, og sitter ved sengen til desperate pasienter med delir eller psykose på din sengepost er vurdert å være verdt 88 proset av det arbeidsgiversiden mener er en levelig lønn som bransjen bør strekke seg etter.

Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel, uttalte da streiken var et faktum at å streike nå er umusikalsk, med henvisning til pandemien.

Det som er umusikalsk er å snu seg til en gruppe arbeidstakere som har ytt mer enn hva som kan forventes under pandemien, utsatt seg selv for smitte for å holde helsepersonell trygge, og satt sitt sosiale liv fullstendig på vent av hensyn til beredskapen, og si «Jeg ser du har for lite, men jeg synes ikke du er verdt mer».

