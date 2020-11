Best for verden om USA velger Biden

Ti kamper som RBK-sjef: Her er dommen over Hareide

I dag velger amerikanerne president for de neste fire årene. Det skjer etter en høyst uvanlig valgkamp preget av koronaen, en smittet president og til tider sterke personangrep mellom de to kandidatene, Donald Trump og utfordrer Joe Biden. USA er politisk delt nesten på midten, men meningsmålingene har de siste månedene gitt Biden et klart flertall. Ingen tør likevel utelukke at Trump kan bli gjenvalgt. Det vil i så fall være et nederlag for demokratiet og det internasjonale samarbeidet. Vi håper derfor at amerikanerne ønsker at USA tar et globalt ansvar og velger Biden.

Trump har i sin presidentperiode gjort det han lovte sine velgere, å sette «America first». Han har trukket USA fra viktige internasjonale avtaler som Parisavtalen, WTO-samarbeidet, sagt opp handelsavtalen med Kina og sådd tvil om Nato. Dette har skapt usikkerhet om USA fortsatt vil bidra i det internasjonale samarbeidet. Spesielt ille er det at USA ikke forplikter seg til klimaavtalen. På kort sikt har politikken til Trump bidratt til flere arbeidsplasser i USA før koronaen sørget for kraftig økonomisk nedgang i hele verden. Vi registrerer at Trump fortsatt har betydelig tillit når det gjelder økonomisk politikk, men håndteringen av koronapandemien har fått mange amerikanere til å revurdere sitt syn på Trump. Spørsmålet er om det er mange nok til å gi demokratisk valgseier.

Trump har bidratt til økt splittelse i eget land gjennom å kvitte seg, eller se på meningsmotstandere som fiender. Hans oppførsel gjennom tvitring og uttalelser, har satt grupper i det amerikanske samfunnet opp mot hverandre og nøret opp under rasisme. Det står i sterk kontrast til Biden, som ønsker å være en president for alle amerikanere. Biden mener også at det er viktig at USA igjen tar en førende rolle i verden og at landet bedrer forholdet til sine allierte.

Mange av Trumps tilhengere ser på han som en sterk leder. De fleste i Norge og Europa betrakter han mer som en autoritær leder som bruker en splittende retorikk. Han har oppfordret egne innbyggere til å bryte lov og råd fra myndighetene, og han opptrer selv mot egne rådgiveres anbefalinger. Uansett hvem som vinner, står USA foran store utfordringer. Hvis Trump blir valgt, vil polariseringen øke og verden blir nødt til å forholde seg til en uberegnelig leder i fire år til. Biden vil være den beste til å samle USA og jobbe for bedre internasjonalt samarbeid.

