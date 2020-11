Stor takk til hverdagshelten 

Hun peker på to tall som viser forskjellen på nå og mars

Saken oppdateres.

Jeg sto i kassa på Bunnpris Stubban en fredags ettermiddag da jeg oppdaget at jeg hadde glemt av bankkortet mitt. Jeg var rådvill og visste ikke hva jeg skulle gjøre, for jeg hadde ikke med meg penger til å betale for varene som butikkbetjenten nettopp ble ferdig med å skanne inn.

Jeg sa det som det var og tok noen steg mot varene med plan om å legge dem tilbake på plass igjen. Da hørte jeg en stemme bak meg si: «Jeg tar det!». Jeg snudde meg og så at den hyggelige mannen bak meg i køen tok opp pengeboka og betalte for maten min samtidig som sin egen.

Hvis denne hverdagshelten leser dette innlegget ville det vært en glede om du sender meg kontaktinformasjonen din så jeg kan sende deg en liten oppmerksomhet tilbake.

