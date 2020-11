Da jeg ble fysisk syk, fikk jeg hjelp med én gang. Når jeg sliter psykisk, når jeg ikke frem

Saken oppdateres.

Jeg har hatt en del psykiske problemer. Da jeg var 16 år, gikk jeg for første gang til terapi hos psykolog. Jeg opplevde at psykologen feildiagnostiserte meg og avsluttet terapien. Slik foregikk det i flere år framover: Jeg byttet psykolog – ble avsluttet der – byttet til ny psykolog. Til sammen har jeg gått til ca. rundt sju psykologer etter hverandre. Jeg skjønner ikke hvorfor ingen tar meg seriøst nok til å være terapeuten min i lengre tid. Det er forferdelig urettferdig ovenfor alle som sliter psykisk, i hvert fall når man tenker over hvor generøse helsevesenet er med pasienter som har fysiske skader. For meg virker det som ingen forstår hvor ødeleggende livet er for psykisk syke mennesker også. Blir man for dårlig psykisk, medfører dette også fysiske plager.

For et par år tilbake besvimte jeg ut av det blå da jeg slappet av på sengen min etter å ha spist meg god og mett. Det bare svartnet helt for meg, og da lå jeg der uten å våkne på en god stund. Min daværende romkamerat ringte til ambulansen. Det tok kanskje maks fem minutter før de var kommet fram hos meg (bodde like ved sykehuset da). Da tok de meg seriøst fordi jeg hadde fysiske plager ved at jeg besvimte. Noen måneder etter dette hadde jeg det svært tungt psykisk og dro innom akuttmottaket for psykisk helse, for å høre om jeg kunne få bli innlagt på sengepost. Da fikk jeg til svar at de ikke hadde noen ledige rom tilgjengelig akkurat da. Da måtte jeg vende hjemover igjen, uten at helsevesenet så på det som en kritisk situasjon. Jeg følte rett og slett at de ikke brydde seg, og følelsen av å være verdiløs ble veldig sterk. Hvorfor fortjente ikke jeg å få den hjelpen som jeg åpenbart trengte?

For noen år siden gikk jeg til psykolog som diagnostiserte meg med den riktige diagnosen. Jeg kjente meg selv igjen i alle kjennetegnene, og ble veldig lettet fordi jeg da endelig visste hvorfor jeg er som jeg er, og hvorfor jeg handler som jeg gjør. Dette førte også til et håp om at jeg nå kanskje lettere kunne få den hjelpa jeg trengte, siden jeg nå hadde utredningen i boks, og det lå til rette for å gi meg de terapi-mulighetene som fantes for den spesifikke diagnosen. Den gang ei. På grunn av at jeg studerer fulltid, ble det svært vanskelig. Helsevesenet har enda ikke i 2020 lagt opp til terapi som kan tas på kveldstid. Jeg ble henvist til et gruppeterapi-program som kalles for STEPPS, men det måtte jeg avvise, da det (typisk nok) foregikk midt på dagen, i skoletiden. De aller fleste psykologer og andre terapeuter avslutter arbeidsdagen klokka 16. Hvorfor kan ikke terapeuter også ha flere forskjellige vakter ut døgnet, slik som sykepleierne på sykehus har? Hvorfor er en pasient som har knekt foten, viktigere enn å hjelpe en person som har knekt psyken sin? Er jeg dømt til å leve med diagnosen for resten av livet fordi ingen klarer å se hvor alvorlig det er?

Jeg synes det skal være unødvendig å ta seg friår og miste studiestøtte bare fordi psykologer ikke har anledning til å stille opp på kveldstid. Og jeg mener definitivt at psykisk helse bør fokuseres mye mer på. Det er utrolig smertefullt å bli brukt som en kasteball som bytter psykolog om og om igjen, uten forbedringer. Alt føles som en evig, vond sirkel.

Skjerp dere, staten.

