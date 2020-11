Er ikke jordstykkene på Rotvoll store nok?

Midt under pandemien dro Martin (32) fra Göteborg for å utvikle trønderske talenter: – Vi skal bli en talentfabrikk

Lars Jakob Løset, Rindal Bondelag

Laila Iren Veie, Bjugn Bondelag

Olav Galtvik, Frosta Landbrukslag

Torbjørn Wold, Melhus Bondelag

Arne Ivar Ness, Heim Bondelag

Kristian Saxhaug, Åsen Bondelag

Hjørvard Bjørnbeth, Leinstrand og Tiller Landbrukslag

Tove Sølvberg, Sandvollan Bondelag

Det er for mange av oss gårdbrukere rundt omkring i fjellbygdene, øynene og «oppi dalene» i Trøndelag fullstendig uforståelig at ikke jordstykkene på Rotvoll er store nok til å drive med matproduksjon på. Mye av arealene i våre områder består av mye mindre jordstykker og skrinnere og steinrik jord enn matjorda på Rotvoll slik den er i dag. Vi snakker faktisk 10-gangen og mer så store jordstykker på Rotvoll enn mange av jordene hos bønder i våre områder!

LES OGSÅ: Bonden på Øvre Rotvoll: Feil om jordkvalitet

Vi ønsker ikke legge opp til krig mellom bønder, ei heller er det misunnelse som ligger til grunn. Det er det langstrakte landet vårt sin geografi og det faktum at bare rundt 3 prosent av arealet er dyrka jord. En tredjedel av dette igjen er egna til kornproduksjon. Den gode matjorda på de store arealene i dalbunner og langs store deler av Trondheimsfjorden ble til under istiden. God matjord er en knapp ressurs og vi må sikre at det kan produseres nok mat til verdens økende befolkning. I krisetider ser vi hvor sårbart landet vårt er. Da er det ikke riktig å bygge ned matjord.

LES OOGSÅ: Bonden på Rotvoll: Daglig kjører jeg sikksakk mellom hundrevis av skolebarn

LES OGSÅ: Matjorda på Rotvoll Øvre er landets beste og må vernes

Det er vanskelig for «fjellbonden» og «øybonden» å se agronomiske og driftsmessige utfordringer på så store arealer som ligger til Rotvoll i Trondheim. Det er for mange en daglig drøm å kunne eie og drive slike arealer! Gårdbrukere på flere større gårder på bygdene kjører lange strekninger for å drive jord tilhørende mange små gårder. Da snakker vi driftsmessige utfordringer. Men disse utfordringene takles, og det leveres melk og kjøtt, egg og grønt hver dag. Hvis «standarden» for hva som er agronomisk håndterbart skal være at jordene på Rotvoll ikke er store nok, så burde vi si takk og farvel til mange gårdsbruk og gårdbrukere i Trøndelag. Men det gjør vi heldigvis ikke, fordi vi vet alle at det er mat vi kan spise, ikke penger.

