Wizz Airs billigbilletter har en høy pris for arbeidslivet

Det ungarske lavprisflyselskapet Wizz Air startet torsdag flygninger på de mest lukrative strekningene innenriks i Norge, som Værnes–Gardermoen.

Selskapet etablerer base med to fly på Værnes.

Wizz Airs billigbilletter har en høy pris. Selskapets forretningsidé ser ut til å være sosial dumping. Konsernsjef József Váradi avviser både tariffavtaler og fagforeninger, som ifølge ham er «barnslige».

Menneskerettighetserklæringen sier at «enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser». Et selskap som ikke kan følge menneskerettighetene og helt grunnleggende arbeidsforhold, et slikt selskap har ikke noe i Norge og på Værnes å gjøre.

Wizz Air utnytter EU og EØS-avtalens frie flyt for å fly innenriks i Norge fra hovedkontor i Budapest, og med kabinansatte og piloter fra for eksempel Baltikum på hjemlandets lønnsvilkår. Denne formen for import av sosial dumping kan vi ikke akseptere. Det skal ikke være konkurranse på folks lønns- og arbeidsvilkår. Det er en uholdbar måte å drive konkurranse på. SV vil at Stjørdal kommune ikke skal benytte Wizz Air.

Det er å vise ansvar for arbeidslivet.

