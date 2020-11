Hvem har ansvar for å rydde opp søppelet?

To fikk maks koronabøter i Tromsø

Saken oppdateres.

Forsøpling rundt Trondheim. Hvem sitt ansvar er det å rydde opp? Er det noen som har dette som sin oppgave? Jeg går ofte turer, siden jeg har hund. Den senere tid har vi gått en del langs bilveier, og det er sjokkartet mye søppel i veikantene. Over alt. Det er som om veigrøftene er rene søppelstier.

Fra avkjørselen fra Ringvålveien til avkjørselen mot Sørem gård, ligger der mengder med emballasje bare fra McDonalds, samt mye annet. I dag gikk jeg langs veien fra Skjetlein vgs. til krysset ved Nypan/Leinstrandveien. Bare på den korte strekninga telte jeg 51 søppelartikler, uten å lete. Det var så mye og de var for store til at jeg kunne plukke de opp.

Jeg har varslet skolen. Rektor sier hun vil ta det opp som tema på skolen. Daglig plukker jeg søppel i nabolaget når jeg lufter hunden. Engangshansker etter hjemmetjenesten, sneiper, snusdoser, tyggis, drikkekartonger, sjokolade- og ispapir er det jeg finner mest av her. I veigrøfter ser det ut til å være større emballasje som ligger. Bratte skråninger er dumpingsteder.

Jeg har sett det utroligste, møbler, dyreskrotter, husholdsavfall, søppel fra svunne tider. Hva kan og skal vi gjøre med alt dette? Jeg går også en del turer på landsbygda, og det er trist å se mengden plast fra rundballer som dyttes ned i jorda, ligger i elver, og henger i trærne. En ting er sikkert, vi vet alle hvor søpla skal, og at den er skadelig for miljø og naturen vår.

Spørsmålet er dog, hvem skal ta ansvar for forsøplinga de som ikke bryr seg står for? Trenger vi flere smarte løsninger for søppel-levering? Trenger kanskje biler å være utstyrt med søppeldunker? Og hvordan kan vi motivere folk til å kaste søpla der den skal kastes?

Jeg har sett voksen mor, med flere barn i lag med seg, kaste søppel fra egen lomme, rett på gangveien, der det var 100 meter til nærmeste søppeldunk. Vi trenger uansett alle å plukke mer enn vårt eget søppel, skal vi få ryddet mest mulig. For der er mer enn nok å ta av. Hvordan kan vi gjøre det kult å kaste søppel dit det skal? Finner vi svaret på det, har vi kanskje løsninga, for slik det ser ut nå, er det altfor få som bryr seg.

