Nye restriksjoner er innført. De er harde for alle!

Saken oppdateres.

For oss og mange andre i alle bransjer betyr dette igjen bortfall av sårt trengt inntekt og trygghet for fremtiden. Kjære regjering og politikere, Nå må dere lytte. Enda mer, nå må dere handle. Under første nedstenging gjemte dere dere bak store lovnader og ordninger som kom nesten ingen til gode. Kompensasjonsmodellen var på det beste en bløff. Bortfall på 500 000 i omsetning ga i beste fall 20 000 i kompensasjon. Og mange i vår bransje fikk ikke fordi støtteordningen var for rigid.

Jeg blir rørt og imponert når jeg ser at det er forbrukermarkedet som tar et felles ansvar og dugnad for å sørge for at lokalnæringen kommer seg best mulig gjennom krisa. Og med en avsindig innsats og vilje har noen klart seg til nå. At flere dyktige har gått konkurs, bør være en varsellampe. For runde nummer to, på allerede brukne bein, kommer ikke til å gå for mange. Regjeringen kan ikke få lov til å gjemme seg bak dårlig gjennomførte støtteordninger og et overlagt ansvar på forbrukermarkedet igjen. Det holder ikke mål.

Så om regjeringen i fremtiden ønsker å kreve inn moms, arbeideravgift, overskudd/utbyttebeskatning med godt mot og ære i behold, må de nå sørge for tiltak som virker! Det er skikkelig trist å se mange av sine ansatte uroe seg for fremtiden og egen privatøkonomi. Det er like ille å se kolleger i bransjen lure på om de har et levebrød i morgen.

Kompensasjonsordninger er dyrt? Et ras av konkurser, hundrevis av unge arbeidsledige, et ødelagt bybilde og alvorlige psykiske og fysiske konsekvenser av lediggang, er på sikt mye dyrere. Håper mange av mine venner, kolleger, og andre selvstendige næringsdrivende deler dette budskapet slik at det kommer frem! Jeg oppriktig bekymret på vegne av mange.

