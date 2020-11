Etter nesten 20 år i gamet var hun lei. Nå gjør to ting at stjernen er sulten på enda et gull

– Da vi først bestemte oss for å bygge nytt, kjente vi at vi ønsket oss noe helt annet enn det vi hadde

Dette kan bli en turistmagnet og et yndet utfartssted for byens befolkning

Saken oppdateres.

Det tok ni år fra vi søkte Trondheim kommune om bolig til vår psykisk utviklingshemmede sønn Stian til vi fikk egen bolig. Trondheim kommune bygger ikke boliger for dem som er avhengig av botilbud bemannet 24/7, derfor er ventelisten lengre en lang.

LES OGSÅ: Har ventet i ni år på kommunal bolig til sønnen

Vi jobbet «gratis» 24/7 i ni år i venteperioden, til tross for at Trondheim kommune får ca. kr. 800 000 i tilskudd for hver psykisk utviklingshemmet i Trondheim kommune. Hvor blir det av pengene? Brukes de riktig? Kontrollkomiteen i Trondheim kommune undret seg over dette for noen år siden og skulle kontrollere regnskapet overføringer hit og dit. Er dette gjort og hvor kan vi eventuelt finne rapport om dette? Stian fikk et tilspisset vedtak når han flyttet i bolig, men det lar seg vanskelig å følge da det går på hva han vil selv, og ikke hva vedtaket sier.

Selvbestemmelsesrett i hverdagen gir mange utfordringer i boligen for han og ansatte. Problemer vi ikke hadde hjemme, dukker opp på løpende bånd. Mange ansatte med mange brukere, opp til seks forskjellige som vekker han på sju dager, og like mange på ettermiddagen. I løpet av en uke gir dette noe prøvelser om å få ting gjort, som hygiene, hushold, rydding og rengjøring. Vi trår ofte til når vi får beskjed om at det går i «krøll». Hadde det vært nok ansatte ville det blitt færre å forholde seg til for brukeren og tryggere rammer for hverdagen.

LES OGSÅ: Hospice-avdelingen i Malvik må videreføres

Så til mitt spørsmål til Trondheim kommune: Hva i all verden er det dere holder på med? Til stadighet på disse ni månedene kommer det mail om sparing og sparetiltak, nedbemanning, ikke vikarer ved sykdom. Den siste mailen var om at 2,5 millioner skulle spares inn på grunn av overforbruk i covid 19-tiden. Covid 19 har kommet uten forespørsel, så det kan vi ikke laste ansatte eller brukere for. Å spare inn for overbruk av ansatte i denne tiden må bare settes som tapt, ikke for å spare inn. Vi er nå inne i en ny periode, gi dem nok penger så hverdagen blir ok for alle.

Les også: Å bli gammel

Sist måned kom det melding om at boligen mister en elbil som må bort, det skal spares?! Budsjettet tilsier ikke at Trondheim kommune har råd til at sju beboere i bofellesskapet skal ha en bil, hva er det dere driver på med? Det koster jo ikke mer å ha denne bilen på leasing enn en kake til kaffen i et møte for en ansatt til rådmannens fagstab i måneden - og der er det mange ansatte. En brus til møter koster også fort 20 kroner per flaske. Hvor mange brus, kaker, snitter, frukt kjøper dere i rådmannes fagstab? Kunne vel hatt 10 biler for alle middager Trondheim kommune har for ansatte for overtid per måned. Alle har jo en rådgiver også, som koster penger, si opp noen av dem så sparer dere penger. Trenger dere alle rådgivere?

Jeg er så lei av å lese at; nei, nå skal vi spare på bemanning i boliger, nei, nå skal vi spare på biler, nei, nå skal i spare på dagtilbudet og i nå leser jeg at det skal spares også for voksenundervisning min sønn får en gang per uke - en time. Han må få timer i voksenopplæring for å ivareta lesing og skriving, han må få hjelp til å ordlegge seg riktig, finne riktig ordlyd som han lærer ved å lese med en dyktig lærer fra Trovo. Da blir det mindre frustrasjon i hverdagen for dem rundt han og han selv.

LES OGSÅ: - Vi går rundt her og er litt sjokkskadde

Hva er det dere holder på med i Trondheim kommune? Sparer dere til «fant»? Hvorfor brukes det så mye penger på Torget, Spektrum og Granåsen, gallamiddager, mat og drikke når vi ikke kan ta vare på de svakeste i samfunnet som virkelig trenger omsorg aktivitet og en stabil og god hverdag. Det dere driver med nå er stressende for ansatte, i en sårbar gruppe, som igjen går ut over bruker og hva er egentlig greia med å ta fra dem en bil som kan gi noen en time eller to i trygge rammer med en kjøretur. Tar jeg ikke helt feil dekker Trondheim kommune sikkert taxiregninger for ansatte og rådgivere så det holder. Kunne dere gitt oss en oversikt over summen av dette for 2019? Går ut fra at det er en egen post både på å dekke lunsj, middager, og taxi regninger for ansatte som har en tittel.

Min sønn har også en tittel, han er psykisk utviklingshemmet, er på dagtilbud som gjør en misjon i ryddepatruljen. Han får ikke ikke en krone i lønn for det, men jeg ber dere om ikke å kutte budsjettet for dem som driver denne gruppen daglig. Ikke kutt på ansatte i bolig, det gir mer trygghet å ha faste ansatte som kan gi bruker progresjon og utvikling. Ikke ta fra dem en elbil som gir trygghet i hverdagen med å komme seg til og fra aktiviteter.

LES OGSÅ: Da jeg ble fysisk syk, fikk jeg hjelp med én gang. Når jeg sliter psykisk, når jeg ikke frem

Dette har vi råd til i Trondheim kommune, der det sløses så det holder for å få det fint rundt oss. Fint for dere, for oss pårørende er det trist å lese hvor mye dere skal ta fra de psykisk utviklingshemmede, en sårbar gruppe mennesker dere har glemt i den «fine» byen vår. Kan jeg som mor få svar på om Kontrollkomiteen har fått og sett regnskapet det var snakk om. Kan noen svare meg på hvorfor det alltid skal gå ut over dem svake i samfunnet, som heller ikke har råd til å gå på konsert i Palmehaven da husleien i Trondheim kommune er dyr - 9700 kroner i måneden. De skal også ha ha strøm, TV og mat, da blir det ikke konsert som Stian ønsket seg, det er ikke penger nok til det.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter