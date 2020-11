Leder av foreldreopprøret svarer Morten Wolden: Nå roper vi høyt om hjelp!

Psykologens sju tips for å gjøre et godt førsteinntrykk

Så flott at dere har plukket opp engasjementet rundt Trondheimsskolen, og frustrasjonen som veldig mange foreldre sitter med. Jeg er derimot usikker på om dere forstår bakgrunnen for kritikken. Du skriver «Foreldreopprøret startet med en kronikk i Nidaros, der det legges til grunn at Trondheim kommune skal ha brukt 108 millioner kroner som var øremerket til skolen på andre deler av kommunens virksomhet. Denne påstanden har senere blitt lagt til grunn for debatten. Dette stemmer ikke.» Og det er helt riktig, dette stemmer ikke. De 108 millionene er langt ifra grunnlaget i denne debatten.

Jeg er usikker på om du faktisk har lest kronikken min, for der står det ingenting om disse millionene. Det som derimot står, er at jeg mener dere nedprioriterer barna våre, og at dere ikke ønsker å satse på fremtiden. Jeg skriver at jeg vet lærere jobber seg i hjel, under svært krevende forhold, og at barna ikke får den hjelpa, trøsten, og mestringsfølelsen de trenger, fordi det ikke er nok hender og øyne til å hjelpe, trøste og støtte.

For det er det dette handler om, det er det som er grunnlaget for debatten og dette opprøret. Foreldre deler en frustrasjon over, blant annet, mangelen på ansatte i skolen. Vi etterlyser laget rundt eleven.

Det er svært bekymringsverdig at det budsjetteres med at lærernormen ikke skal dekkes opp. For la oss si den blir avviklet fordi man ønsker flere ansatte av andre yrkesgrupper inn i skolen, hvilke penger skal brukes på det? Pengene er jo tatt ut av budsjettet.

Kjernen i saken er, som jeg har skrevet i mail til flere politikere, at vi er veldig bekymret for barna våre, og skolehverdagen de står i. Vi vil ha et budsjett som prioriterer barna, og som gjør de fine ordene i Stein, saks, papir til en realitet. Vi vil at dere skal investere i barna våre! Vi vil ha en skole med et godt lag og støtteapparat rundt barna, som inkluderer flere lærere, barne- og ungdomsarbeidere, spesialpedagoger, logopeder, psykologer, og helsesykepleiere. Vi vil at lærernormen skal dekkes (som er en MINSTEnorm), uten at det går på bekostning av andre yrkesgrupper i skolen, slik at barna våre kan bli sett og hørt, og får den hjelpen de trenger. Dette vil også gjøre arbeidshverdagen til de ansatte i skolen betydelig bedre.

Jeg håper budskapet vårt kommer tydeligere frem nå som 7352 foreldre og andre engasjerte står sammen. Kanskje det er lettere å høre hva enkeltforeldre, lærere, rektorer, tillitsvalgte, og utdanningsforbundet har prøvd å si over lengre tid; Trondheimsskolen trenger mer penger!

Nå roper vi høyt om hjelp! Vi kan ikke lenger sitte å se på at for lave budsjett og dårlige prioriteringer skal ødelegge barna våre. «Det kreves mindre ressurser å bygge sterke og robuste barn med god kunnskap, enn å reparere voksne som falt utenfor.» Et sitat hentet fra gruppa.

