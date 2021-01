Når politiet ikke bryr seg om å gripe inn

Anders fra Trondheim: Som beboer her er det uforståelig at politiet ikke bryr seg om å gripe inn

Saken oppdateres.

Drakstvegen FV 6674 starter der Jonsvannsveien og Bratsbergveien møtes ved Jonsvatnet. Derfra går den opp til grenda Draksten, som eneste mulighet for adkomst til og fra. Det sikreste tegnet på minusgrader og snø for innbyggerne i grenda er villmannskjøring med livet som innsats. Og et politi som ikke bryr seg om å gripe inn. Dragsten ligger kort vei fra Trondheim, Malvik og Klæbu. Cirka 25 minutters kjøretid om du befinner deg i det som virker å være en «fri» sone for villmannskjøring. Ungdommer i slitne biler som ønsker å teste ut fart og skrensing, har funnet sitt eldorado her.

Fra Saksvikvollen kan de prøve ut kjøretøyene sine i mørket nedover en smal vei, uten gatelys, uoversiktlige svinger og motgående trafikk. Klarer de ikke å holde seg på veien, så er det ikke noe problem. De andre villmannskjørende hjelper deg med å trekke opp bilen. Kjører du som en villmann på Drakstvegen, så får det ingen konsekvenser. Gjentatte henvendelser til politiet blir møtt med svaret: Det er loggført. Over flere år har politiet opprettholdt eldoradoet for villmannskjøringen. Et raskt søk på adressa.no viser flere leserinnlegg over galskapen. Siste debatt innlegg er datert 30. januar 2018, hvor problemet med et fraværende politi belyses atter engang.

Tilbake til rundt 2015 opplevde bygda litt interesse fra politiet etter et leserinnlegg. Da var problemet det samme. Etter en tur opp til Saksvikvollen uten «fangst» slo operasjonssentralen seg på brystet å proklamerte på Twitter at de lyttet til innbyggerne. Etter dette ble det fryktelig stille, samt ingen respons på villmannskjøringen.

Selv om politiet får flere innringninger fra bygdas innbyggere om pågående villmannskjøring, så skal dette tydeligvis opprettholdes! Den 10. januar ringte innsender politiet med informasjon om fem biler som bedrev villmannskjøring. Dette ble loggført! Hvorfor bryr ikke politiet seg om livet og helsen til innbyggerne i Draksten? Ressurser kan det ikke stå på. Natt til 21. november i fjor ringte flere inn og meldte om villmannskjøring og utforkjøring på Drakstvegen. Ingen politi dukket opp. I Adressa morgenen den 21. november blir operasjonssentralen til politiet sitert med følgende: «Jeg har knapt opplevd en slik vakt på ti år». Sitatet var en henvisning til hvor lite politiet hadde å gjøre.

Som innbygger i Draksten er det uforståelig det som skjer fra politiets side. Trafikksikkerhetsinnsats og forebyggendearbeid arbeid opplevelse etter min som fremmedord. På sosiale medier skryter operasjonssentralen uhemmet av trafikksikkerhetsarbeid. Min opplevelse er dessverre den stikk motsatte. Jeg håper hver dag jeg slipper å oppleve en front mot front-kollisjon på Drakstvegen. Hittil har jeg hatt flaks. Velkommen til Drakstvegen – en fri sone for villmannskjøring.

