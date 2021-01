Jeg brukte to liter vindusspylervæske på to mil

Tilbake etter to år: – Jeg regner med at mange blir sjokkerte

Saken oppdateres.

Jeg hadde en lite trivelig opplevelse for en tid tilbake da jeg skulle en tur til Hommelvik fra Trondheim. Det regnet, og jeg brukte vinduspusserne nesten hele vegen til Hommelvik. På vegen tilbake til Trondheim noen timer seinere, regnet det mindre. Da jeg benyttet vinduspusserne, var det nesten umulig å få frontruten ren. Det var et seigt lag, som jeg aldri har opplevd før.

Jeg brukte to liter vindusspylervæske fra Hommelvik til Trondheim! På to mil. Neste dag kunne den ansatte jeg kjøpte ny vindusspylervæske av på bensinstasjonen fortelle at vegmyndighetene hadde begynt med en ny saltoppløsning. Han satte pris på det, for salget av væske hadde gått opp! Kan det være riktig at vegmyndighetene har introdusert en saltoppløsning som direkte er trafikkfarlig? Det var bortimot umulig av få frontruten i trafikksikker stand på turen fra Hommelvik.

