Dette er den digitale terroren mot oss eldre

Jeg er skuffet over at dette presenteres og vinkles på en negativ måte

For at du som skulle finne på å lese dette innlegget mitt skal få en så god opplevelse av det som mulig, forutsetter det at du er i stand til å forestille deg situasjonen til oss eldre, det vil si vi fra 60 år og oppover. Mange av oss har hatt fysiske jobber og ikke sittet og trykket på et tastatur gjennom livet. Vi tilhører en generasjon som ikke har vært flasket opp eller deltatt fra start i den digitale tidsalderen vi befinner oss i.

I disse covidtider er det omtrent håpløst å komme inn til fastleger. Nå er det altså e-konsultasjoner som gjelder. Det vil si at fastlegen ringer deg opp og du kan så fremlegge problemet ditt. Fredag 15. januar hadde jeg en slik konsultasjon med min fastlege som holder til på et legesenter i Stjørdal. På spørsmål fra meg om hvordan jeg skulle betale for denne konsultasjonen, sier hun at jeg vil få en sms. Og det er da det begynner å bli spennende. Sms-en kommer samme dag og lyder som følgende:

Hei! Du har hatt en e-konsultasjon med XXXX den 15. januar 2021. Unngå fakturagebyr ved å betale fakturaen direkte fra mobilen. Benytt [nettside] og tast inn kode [...]. Lenken er gyldig i 24 timer. Dersom du ikke betaler innen tidsfristen, vil du bli tilsendt en faktura med gebyr.

Jeg er å betrakte som den «eldre generasjon». Nå og som så mange andre «gamlinger» har jeg måtte lære å beherske nettbanken på pc-en min. Jeg har ikke mobilbank, og i denne linken var det heller ikke et alternativ å kunne benytte «koder fra banken din», denne lille brikken som er tryggheten for vår aldersgruppe, det vil si en stor del av oss fra 60 år og oppover. Forfallsdatoen på denne «regningen» var 24 timer fra jeg fikk den. Det vil bety at jeg garantert vil bli belastet med gebyret på 69 kroner da jeg har ikke mobilbank og ikke et kontonummer var oppgitt engang.

En kan anta at den største «kundegruppen» til fastlegene er eldre mennesker med sine ulike plager. Det er derfor noe betenkelig at nettopp legesentre innfører slike betalingsordninger som oppleves som uoverkommelige for en stor gruppe av befolkningen. Vi eldre er ikke mennesker som driver og laster ned apper og synes de digitale nyvinningene er spennende. Nei, for oss representerer slikt følelsen av tap av mestring, følelse av hjelpeløshet og dermed også tap av livskvalitet. Vi er de eldre som engstelig slår på pc-en med en sterk frykt i tilfelle nettbanken har endret profilen sin igjen.

Vi er de eldre som ikke tør ta kollektive transportmidler, som ikke vet hvordan piggdekkavgiften kan betales på nett, som snart ikke klarer å forstå de avanserte parkeringsautomatene i byene, og vi blir møtt av smilende, unge mennesker som sier: «Du må laste ned appen, vet du». Og: «Det er såååå enkelt!». Ja, alt er enkelt når en kan det. Problemet er at svært mange av oss eldre ikke forstår hva en «app» er, og heller ikke aner hvor denne «lasterampen» befinner seg.

I tillegg leser vi stadig om mange eldre som blir lurt av svindlere via falske linker og alskens oppfinnsomhet. Vi får advarsler i hauger. Dette gjør oss selvfølgelig enda mer engstelige når vi ikke vet hvor faren befinner seg, og det bidrar igjen til et snevrere handlingsrom for å beskytte oss selv. En snikende, lammende frykt for å ikke gjenkjenne skjermbildet og slik beherske private anliggender, som det å betale egne regninger.

For oss da som ikke har mobilbank eller kun bruker mobilen til å snakke i, oppleves slikt som en straff og en slags ekskludering samt et angrep på den rest av autonomi vi innehar i dette komplekse digitale samfunnet. Som en dame i åttiårene sa til meg: «Dette er den digitale terroren mot oss eldre. Jeg vet ikke engang hvor jeg kan finne selvangivelsen min lenger». Jeg som alltid har ordnet opp i alt selv».

De eldre møtes for ofte med det som jeg kaller ubevisst uanstendig oppførsel i denne galopperende, fantastiske og arbeidslettende digitaliseringen på alle felt. Ha litt tålmod med oss. Vi er tross alt en utdøende art.

