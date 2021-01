Så vi den første kvinnelige presidenten?

Saken oppdateres.

Det var noe symbolsk over avskjeden på trappa ned Kongressen etter at Joe Biden var tatt i ed som USAs 46. president. Visepresident Kamala Harris og mannen (the second gentleman) sørget for det uformelle maktskiftet da de tok farvel med tidligere visepresident Mike Pence og ektefellen (the second lady). Donald Trump hadde allerede forlatt Washington og har ikke vekslet ett ord med Biden etter at valget var godkjent. Han hadde kun etterlatt et brev i Det hvite hus til den nye presidenten. Kan det være at vi så to visepresidenter med større ambisjoner? Forskjellen er at Harris ikke kommer til å være det amerikanerne kaller en «lame duck», som den lydige nikkedukken Pence. Hun kan bli historisk igjen.

USA og store deler av verden holdt pusten under innsettelsen av Biden onsdag. Kongressen var pyntet så godt det lot seg gjøre to uker etter at den lignet en krigssone. På plenen mellom Capitol Hill og Washington-monumentet var hundretusener av tilhengere erstattet med tusenvis av flagg. Noen få inviterte gjester, tidligere presidenter, og underholdning av blant andre sangerne Lady Gaga og Garth Brooks sørget for en verdig og flott innsettelse. Blant de få maskerte tilhørerne satt også Hillary Clinton, som i stedet for å bli historisk måtte se at presidentdrømmen ble knust etter sjokkseieren til Trump i 2017.

Biden holdt en sterk tale, lite om politikk, men desto mer om å forene og samle folket og landet. Biden gjorde som Winston Churchill og lovet hardt arbeid, men også tøffe tak. Han har allerede skaffet en erfaren og dyktig stab i ryggen, og en sterk og klar visepresident. Det trenger han når han tar fatt på den nesten umulige jobben.

De fleste øyne var selvfølgelig rettet mot den nye presidenten på denne symboltunge dagen. Biden strakk ut en lang arm til sine motstandere og en advarsel til sine fiender. Håpet er å forene amerikanerne til en felles innsats for å løse den største krisen i USA etter 2. verdenskrig, men det blir ingen lett oppgave. Den blir nesten umulig. Fortsatt vil mange millioner amerikanere ha null tillit til den nye presidenten. Selv en dreven politiker og forsonende person som Biden vil ikke klare å samle hele USA. Men han kan sørge for at det politiske USA drar i samme retning. Flere av gjestene, med sentrale republikanere, gir et visst håp. Kanskje håper også den ledelsen at den folkekjære Brooks kan gi en liten håndsrekning med sin forsonende opptreden.

Bidens store fordel er at han kanskje er litt undervurdert. Han var den trauste, erfarne og solide kompromiss-kandidaten blant demokratene. Den som kunne slå Trump. I kappløpet lå også Harris godt an. Det var derfor ingen stor overraskelse at denne kvinnen med innvandrerbakgrunn ble Bidens visepresidentkandidat. Hun var relativt ung, velutdannet og den første svarte kvinne som ble justisminister i California. Etter at demokratene også fikk flertall i Senatet med dobbeltstemmen til visepresident Harris, vil hun spille en viktig rolle framover for å gjennomføre partiets politikk.

Så skal det ikke unndras at Biden vil være 82 år når denne presidentperioden er over om fire år. Fortsatt er han både mentalt og fysisk oppegående, men det kan ikke utelukkes at Harris må overta i løpet av perioden. Uansett vil en synlig og aktiv visepresident legge et godt grunnlag for en framtid som leder av partiet – og en mulig kommende president om demokratene fortsatt beholder flertallet. De færreste tror uansett at Biden går på en andre periode.

Presidenten var tydelig på at hans administrasjon vil bli vurdert etter hvordan de løser pandemikrisen. Det kan ikke bli verre enn under Trump, men dette er jobb nummer én for Biden og Harris. Takler de denne krisen godt, vil det legge et solid grunnlag for å gjenvinne tillit blant flere amerikanere. Og veien ligger åpen for Kamala Harris.

