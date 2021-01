Tusen takk til Astrid (87) og Mette (84)! Her får dere en alternativ brosjyre

Jeg er skuffet over at dette presenteres og vinkles på en negativ måte

«Har du tatt stilling til om du vil la deg vaksinere?» Slik innledes et brev sendt til innbyggere i Trøndelag. Mange av dem var eldre. I Adressa 19. januar kan vi lese om at Astrid (87) og Mette (84) har fått dette brevet i posten fra «Foreningen for Fritt vaksinevalg». Målet med brevet er tilsynelatende å påvirke folk til å ikke ta vaksine mot korona. Det gjør de gjennom å spre feilinformasjon til et uvisst antall mennesker. Det er smålig, og det kan være med å styrke konspirasjonsteorier knyttet til vaksiner, til koronaviruset og til politikk og samfunnsliv for øvrig. Vaksinemotstandere gjemmer seg bak det de kaller sunn skepsis, ulike tall og omstridt «vitenskap». Sannheten er at man under overflaten i disse miljøene finner konspirasjoner mot stat og myndighet, om stråling og 5G, eller Elvis som aldri døde. Konspirasjonsteorier som dette sprer både feilinformasjon, men bidrar også til et mer ustabilt politisk klima flere steder i verden.

Norske myndigheter og enkeltpersoner bør naturlig nok sette seg inn i informasjon om vaksiner og opplyse om virkning og bivirkning av vaksine. Jeg vil derfor skrive dette innlegget med samme oppsett som Foreningen for Fritt vaksinevalgs brosjyre. Og det vil jeg gjøre med offentlig informasjon fra norske helsemyndigheter og fagpersoner.

Hvordan virker den nye vaksinen?

Vaksinene lærer kroppen opp til å forsvare seg mot virus. Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land. Slik var det med Polio og tuberkulose, og slik vil det være med korona også. Vaksinene som er tatt i bruk er om lag 90 prosent effektive, og skal sikre oss mot sykdom. De vil også være gratis.

Hvor farlig er Covid-19?

De fleste som blir smittet av viruset får lette symptomer og blir helt friske. Allikevel er det noen grupper som har risiko for svært alvorlige følger av sykdommen. Risikoen øker med alderen, og for de som har underliggende sykdommer. Andre personer kan også utvikle svært alvorlige symptomer. Stor smittespredning vil føre til at helsevesen overbelastes, at flere dør og at samfunnet lukkes i mye større grad enn i dag. Den politikken vi har ført i Norge har allikevel ført til at vi har hatt lavere smittetall enn andre land, og vi er nå i gang med den viktige vaksineringen som vil føre til at samfunnet kan åpne på sikt.

Medisinske eksperter fra hele verden har jobbet sammen for å utvikle en trygg vaksine

Leger, legemiddelmyndigheter og medisinske ekspertgrupper verden over har jobbet sammen for å utvikle en effektiv og trygg vaksine. Det eneste som vil slå ned pandemien er en trygg, effektiv og utstrakt vaksinering.

Det er sunt, og det er lov å være skeptisk. Ganske mange blant oss er skeptiske til nåler og hvite frakker. Men søk informasjon blant offentlige, trygge kilder, dersom du ønsker informasjon om koronaviruset og vaksiner. Så vil folkevalgte på Stortinget og i kommunene fortsette jobben for å sikre at gjennomføringen skjer raskt, trygt og effektivt. Vårt mål er at de som ønsker å ta vaksinen, skal få den så raskt som mulig.

