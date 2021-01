Hvordan går ventilasjonsanlegg i kommuner i virustiden?

Sykehuskampen: Hadde jeg bestemt, ville Kristiansund vært Trøndelags vestligste by for lenge siden

Koronavirus kan spre seg over to meter i løpet av sekunder i et dårlig ventilert rom, viser en studie. Det betyr at sosial distanse alene ikke beskyttet mot smitte, skriver The Times. Da bør man se på «det grønne skiftet». I Trondheim kommunes offentlige bygg, som skoler og kommunale etater, går ventilasjonsanlegg på 50 prosent effekt året rundt. Det ble jeg fortalt av en av driftslederne der som hadde tilsyn med anleggene, mens jeg var ansatt i Trondheim kommune.

I flere av barneskolene slet ansatte med pusten og oksygeninntak. Hodepine og høyt sykefravær er et gjennomgående problem i Trondheim kommune. Problemet med den dårlige luften er tatt opp mange ganger med ledelsen ved skolene, Ila skole, Ranheim nye skole. Men ingen ting er gjort. Ledelsen i trondheimskolene sitter gjerne på kontorer og i kaffemøter det meste av arbeidsdagene, og de kan alltid sette opp et vindu for å dekke egne behov for frisk luft. Slik er det ikke alltid i klasserommene. Det ble også nevnt at ved å sette opp vinduer for å få luft inn, så ville ikke ventilasjonsanlegg fungere optimalt.

Er det noen i kommunal sektor som styrer disse grønne ventilasjonsanleggene, som kan tenkes å inneha såpass mye kompetanse og tanker, at anleggene blir satt i full drift på maksimal effekt i denne virustiden? Kommunelegen bør tenke så bredt, om ikke andre. Men vet vedkommende at ventilasjonsanleggene går for halv maskin?



