Vaksinering og valg av vaksinetype

Saken oppdateres.

Nå begynner snart den store vaksinedagen for massevaksinering å melde seg her i Trondheim. Og i den sammenheng er det mange spørsmål som melder seg. Som jeg har forstått har det foregått massevaksinering i store deler av verden. Da med Pfizer og Moderna. Disse er jo brukt på mange millioner mennesker, og man har kunnet avdekket bivirkninger med disse vaksinene når de er så mye brukt. Dette gir meg en trygghet for en vaksine som jeg ønsker å ta.

29. januar venter vi på en godkjenning på en ny vaksinetype Astra Zenika (Oxford vaksinen). Er det den dere regner med å bruke til massevaksinering her i Trondheim? Mitt store spørsmål er dette. Denne blir jo ikke godkjent før 29. januar. Hvor godt utprøvd er denne rundt omkring i verden? Hvor mange mennesker har blitt vaksinert med Astra Zenika? Og har man et register på hvor mange, og hvilken bivirkninger som er rapportert på denne typen vaksine? Da tenker jeg ikke på dem som var forsøkspersoner på denne vaksinen, men på dem som generelt ble vaksinert i et eventuelt vaksine program.

Er denne nye vaksinen brukt i vaksinasjonsprogrammet rundt omkring i verden, eller er vi i Norge noen av de første landene som tar denne vaksinen i bruk? Kan man da føle samme trygghet med denne som med de to andre som har vært brukt siden desember verden over på mange millioner mennesker? Jeg bare lurer. Hvis det er tilfellet at den ikke er tatt i bruk til massevaksinering, burde man da ikke heller vente til at man får full forsyning her i Trondheim av Pfizer og Moderna som er godt utprøvd verden over.

Jeg og mange med meg ønsker vel sikker gode svar på dette. Håper at noen med god bakgrunnskunnskap kan gi meg gode svar, og fakta på dette spørsmålet mitt. Jeg vil bare oppgi at jeg ikke er vaksinemotstander. Jeg ønsker å bli vaksinert, men ønsker meg mer fakta om Astra Zenika. Da denne vaksinen er ukjent for meg.

