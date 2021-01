Kjære Linda: Gebyrer i et etisk og juridisk terreng

Disse yrkesgruppene kan ikke bli et offer for reallønnsnedgang

Saken oppdateres.

Svar til distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Hellelands svar til meg 22 januar 2021. Når noen jeg ikke kjenner tiltaler meg med «kjære Veslemøy», slår en slags mekanisme inn i hodet på meg som sier: Her prøver noen å selge deg noe, Veslemøy. Når politikere jeg ikke kjenner, tiltaler meg med «kjære Veslemøy», blir jeg litt mistenksom og ikke så rent lite nysgjerrig.

LES OGSÅ: Dette er digital terror mot oss eldre

Så kjære Linda. Takk for din varme omtanke for oss som «ikke henger med i digitaliseringen». Så godt å høre at til og med en politiker forstår det at å få regninger på sms og som du kun kan betjene på mobilbank for å slippe gebyr, fungerer som unødvendig angstfremmende funksjonstapping og redusert livskvalitet for mange. Og da spesielt for «godt voksne» mennesker.

LES OGSÅ: Uten nettilgang stopper Norge

Men nå skal det bli digital opplæring, skjønner jeg. Til alle oss «digitale analfabeter» som bor i byer og sentrale strøk og helt ut til de mest glisne befolkede øyer og dalsider i Norge. For en velstand. Ja, for ikke å snakke om «velsignelse», som du benevner digitaliseringen som. Etter at innlegget mitt sto på trykk, fikk jeg mange telefoner og sms-er fra mennesker som kjente seg godt igjen. Oppegående mennesker med en iboende stolthet og med formål om å kunne ta best mulig vare på seg selv i livet uten å måtte be om hjelp til å få til å gjort opp for seg.

Jeg nevnte innledningsvis at nysgjerrigheten min vekkes til live hos meg når du tar deg tid til å svare en pensjonist, Linda. Det førte til at jeg sjekka litt rundt på nettet, googlet som det heter, og fant en del interessant rundt de juridiske rammene når det gjelder tilbydere av betalingstjenester. Du skyver ansvaret for gebyrtakingen over på leverandørene av betalingstjenesten.

LES OGSÅ: – 12 milliarder til bredbånd er uforsvarlig

Ifølge Convenes egne nettsider, (og i mellom den til tider pompøse reklamen), viser Convene til: «Det er valgfritt - ikke pliktig å sende purring. I teorien kan inkassovarsel sendes så snart originalfaktura har forfalt med 14 dager». Mitt spørsmål blir da? Hva er originalfakturaen her? Definerer Convene/legesenteret at en sms regning med forfall på 24 timer gir dem rett til å kreve gebyr om ikke pasienten har mobilbank?

Convene råder også legekontorene, som opplever «bryderi» fra pasienter ved gebyrspørsmål, «å se litt stort på det» å frafalle gebyrkravet. Dette er ikke tillitsvekkende lesning og kan i verste fall minne om et slags uheldig samrøre mellom leger og disse innkrevningsfirmaene. Forbrukerrådets fagdirektør Anne Kristin Vie sier i en artikkel i NRK 16. april 2020: «Gebyret er ulovlig og må strykes fra regningen til pasientene». Vie tilføyer også at hun råder pasienter til å ta kontakt med legen sin for å få pengene tilbake.

I denne sammenhengen beklager også Allmennlegeforeningen ved Nils Kristian Klev: «Vi har vært i kontakt med leverandører av betalingssystemene våre for å få dem til å frafalle faktureringsgebyret mens legekontorene omstiller seg». Helsedirektorat viser også til: Prinsippet om at pasientbetaling utover fastsatte egenandeler/egenbetaling ikke skal forekomme, gjelder både eksisterende tjenester (som sms og internett-tjenester) og eventuelle nye tjenester som ennå ikke er påtenkt eller innført».

Så kjære Linda. Kan du som distrikts- og digitaliseringsminister rydde opp i dette slik at vi alle, unge som gamle kan få greie på hva som er riktig her? Om det er legekontoret eller Convene som stikker av med fortjenesten, er meg likegyldig, men dette er å anse som uetisk, lite brukervennlig og i følge Forbrukerrådet også ulovlig praksis. Imidlertid vil jeg, mens jeg venter på svar fra deg, Linda, levere en konvolutt i skranken hos XXXX legesenter på Stjørdal med 222 kroner for e-konsultasjonen den 15. januar. Gebyret blir ikke betalt denne gangen.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook