Hennes oppgjør med viking-hobbyen gjennom 15 år får konsekvenser: Nå må også de profesjonelle ta ansvar!

«Med egne ord»: Denne uken ble Ingrid Galadriel Aune Falch intervjuet av NRK Trøndelag, der hun tok et oppgjør med rasistiske og nasjonalistiske holdninger i vikingmiljøet. Hun skrev også et blogginnlegg. Adresseavisen har bedt henne fortelle om hvilke konsekvenser utspillet har fått, og hva hun mener burde skje videre.

Måten vikingtiden fremstilles på, har blitt både latterlig og skremmende, og jeg er lei av å forsvare den. Den tiltrekker seg folk med høyre-ekstremt tankegods og sinte, hvite menn. Disse idealiserer en fantasi som bygger på et feilaktig bilde av fortiden: hvor ariske mennesker lever i en slags romantisert virkelighet, ispedd et sammensurium av ideologiske overbevisninger. Mediert viking-popkultur kan nok ta noe av skylda. Naivitet, passivitet og mangel på kunnskap får ta resten.

Vikingmiljøet er et internasjonalt nettverk på tvers av landegrenser. I noen land har deltakere med høyre-ekstremt tankegods større grep om miljøet, enn det som er tilfellet i Norge. Sommerhalvåret møtes det utstrakte nettverket på ulike arrangementer og vinterhalvåret deler de ulike nettforum. Det er derfor ikke mulig å se på Norge som en isolert enhet, fritt for høyrevridd ideologi, selv om det i Norge snarere er trusselen om infiltrering som skremmer mest. Misbruket av kulturarven, symbolene og estetikken er derimot reell. Denne problematikken er dessverre aktuell for langt flere enn vikingmiljøet. Det gjelder også musikkfestivaler, bokbransjen, museum, turist – og opplevelsesnæringen, for å nevne noen.

Diskusjonene som oppsto etter publiseringen av NRK-artikkelen om dette, beviser at debatten om toleranse for høyre-ekstreme holdninger er svært nødvendig, og at den kommer på overtid. Som varsler har jeg fått smake på lite flatterende personkarakteristikker og trusler. Kommentarfeltene kokte og lokket høyre-ekstreme frem fra skyggene. Noen ble kastet ut av Facebook-grupper, andre forlot dem i protest. Mange føler seg nok avslørt, og de er mildt sagt misfornøyde med å havne i søkelyset. Folk fra hele verden har tatt kontakt med meg for å takke og dele sine historier om trakassering, utestenging og rasisme. Flere har tatt grep og ryddet i vennelisten sin. Gode krefter i vikingmiljøet har diskutert saken alvorlig og en nyttig kartlegging av vedtekter er igangsatt. Det arbeides også med et felles kvalitetsmerke for norske vikinggrupper.

Som mange andre fikk jeg en øyeåpner etter stormingen av kongressen 6. januar. Høyre-ekstreme krefter og konspirasjons-fanatikere beviste at de kan mobilisere og at de er farlige. Det nytter ikke å stikke hodet i sanden og late som at de ikke finnes. Like så, kan en ikke lenger stille seg «politisk nøytral» til saker som angår formidling og forvaltning av kulturarv og historie. Skal en ta aktivt del i et miljø som åpenbart er politisk, må en også ta aktivt stilling. Politikk og ideologi innen kulturarvsfeltet skal ikke være en motivasjon eller agenda, men et standpunkt.

Ut over dette, ligger ikke resten av ansvaret først og fremst hos den glade amatør. Det ligger hos de profesjonelle aktørene som arrangerer, forvalter, forsker, formidler og gir tilskudd. Når en tildeler statlige midler har man også ansvar for å følge opp at midlene ikke havner i lomma på høyre-ekstreme. I hvilket annet kulturfelt ville det være akseptert? Både museer og turistnæringen skor seg på vikingetiden uten å ha tilstrekkelig kompetanse på og kunnskap om de politiske og ideologiske sidene ved viking-dyrkningen. Innen formidling reproduseres banale stereotyper, og vi lar oss smigre av den internasjonale interessen. Jeg mener derfor at det må tas et tydelig standpunkt, med felles retningslinjer og spilleregler – både i offentlig, privat og frivillig sektor. Jeg etterlyser mer forskning og bedre og tettere samarbeid på tvers av organisasjoner og fagfelt. Vi må ta felles ansvar for feilformidling av historien, brukt til inntekt for politisk og økonomisk vinning. Bare slik kan vi forhindre at vikingtiden blir en arena hvor høyreekstreme får boltre seg fritt.