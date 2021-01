Her har ingen hatt korona: - Hvis vi får smitte her, slås hele befolkninga ut

Saken oppdateres.

Jeg synes det er bekymringsfullt å lese kommentarfelt. Hvorfor? Vi virker splittet og nedlatende overfor hverandre. Jeg synes det er bekymringsfullt å se for mye på nyhetene. Hvorfor? Siden nyhetene, oftere enn ikke, gir et unyansert og vinklet inntrykk av verdensbildet og mennesker. Det virker som at verden har blitt verre de siste årene. I realiteten har tingenes tilstand aldri vært bedre enn per dags dato. Nyhetene er også med på å fremstille mennesker som egoistiske og konfliktskapende vesener, siden det gjennomgående er negative nyheter som dominerer TV-skjermen og internett. Det er de få unntakene som kommer på forsidene av store medier. Dette neglisjerer en tanke som vi alle bør ha med oss videre: Folk flest er gode. Blant annet har den ekstreme fattigdommen, antallet krigsofre, barnedødelighet og sult avtatt sterkt det siste tiåret. Vi lever i den rikeste, tryggeste og sunneste tiden noensinne. Det er bekymringsfullt å lese en del kronikker. Hvorfor? På grunn av manglende forståelse for andres synspunkter og meninger. Det er svært få ting i verden som er enten/eller. Vi bør ikke latterliggjøre personer som har andre meninger og holdninger enn oss selv.

LES MER FRA SAMME DEBATTANT: Skulle vi prøvd å endre våre vaner?

Vi må arbeide sammen som et lag. For det er jo nettopp det vi er. Et samfunn som arbeider for og med hverandre. Vær vennlig med de rundt deg, kjente som ukjente. Kanskje er personen som står overfor deg i fruktavdelingen på butikken, personen som prepper skiløypene for deg på vinterstid. Og kanskje er personen som sykler litt for langt ut i veien, og som du kjefter på, personen som tømmer ditt husholdningsavfall til faste tidspunkt. Poenget er, vi trenger hverandre. Vi er der for hverandre. Folk flest. Jeg håper polariseringen kan avta, og at vi er mer tilbøyelige med at andre har motstridende meninger sammenlignet med våre.

LES OGSÅ: Derfor støtter jeg etableringen av et helt nytt parti

Lytt til hverandre. Ikke tolk ting i verste mening, men hør også på hva avsenders intensjon er. Ikke gå videre med dine fordommer om at folk som hovedregel er kjipe, det er ingen korrekt realisme. Ikke vær innstilt på «å ta noen», men heller lytt på deres forklaring og meninger. Kanskje du kan lære noe av det som blir sagt. I møte med hverandre ønsker undertegnede at vi anerkjenner vårt bånd. Vi spiller viktige og avgjørende roller i at samfunnet fungerer på den måten det gjør. Og vi har all grunn til å være stolt over det samfunnet vi som lag har bygget opp.

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her !