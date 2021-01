Helsedirektøren, Vinmonopolet og alkoholavhengige

Saken oppdateres.

På en pressekonferanse søndag 24. januar fikk helsedirektør Bjørn Guldvog følgende spørsmål fra en av journalistene: «I hvilket univers er Vinmonopolet en nødvendig butikk i en pandemi som vi står i?». Første del av Guldvogs svar var: «Det er naturligvis et paradoks at vi velger å holde Vinmonopolet åpent når det er såpass restriktive tiltak på mange områder. Men det er samtidig sånn at nettopp Vinmonopolet, dersom det er stengt i noen kommuner og åpent i andre, så vil det faktisk skape en veldig stor mobilitet i befolkningen, som er noe av det aller viktigste å unngå. Dessuten er det dessverre sånn at en del har en avhengighet i forhold til alkohol, og det å stenge det (Vinmonopolet og alkoholsalget?) slik at det ikke er tilgjengelighet i det hele tatt, kan gi abstinenser og uhensiktsmessig adferd i en situasjon som er svært krevende.»

Guldvogs uttalelser om behovet for å opprettholde alkoholtilgjengelighet for alkoholavhengige og abstinensrammede, henger dårlig på greip sett i lys av gjeldende alkohol- og helsepolitiske føringer. For det første har Vinmonopolet ikke tillatelse til å selge alkohol til personer som virker alkoholpåvirket i salgsøyeblikket. Vinmonopolet skal dessuten være et alkoholpolitisk instrument som skal forhindre alkoholmisbruk og alkoholavhengighet.

Hvis Guldvog leser del 4.1 i Helsedirektoratets egen stortingsmelding 30 fra 2011–2012, vil han nok revurdere deler av sitt svar på pressekonferansen: Meldingen sier ikke at Vinmonopolet og skjenkesteder har i å sikre tilgangen til alkohol til og abstistensrammede. Vedvarende påfyll av alkohol til disse menneskene skrur dem bare videre nedover i en allerede vanskelig livssituasjon for dem selv og deres nærmeste.

