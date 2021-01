Hvorfor kan vi ikke strø veiene?

God start for Hovland i California – blytungt for Ventura

Saken oppdateres.

Vi har nesten ikke hatt vinter i Trøndelag denne gangen, men nå når vinteren er kommet så kommer de samme gamle problemene med en gang, trailerne ligger strødd i grøftekantene. I kveld havnet fire biler i grøfta på under en time. I fjor vinter hadde transportnæringen problemer hele vinteren, noe som skapte store utfordringer for dem som skal sende varer. Samtidig skapte det utrygghet for oss andre som ferdes på veiene.

LES OGSÅ: Kutter i SFO, eldreplan og strøing

Det er ingen god følelse når du og familien er på tur hjem med barna i baksetet og det kommer en trailer sidelengs gjennom svingen. Jeg løftet en sak om vintervedlikehold til fylkestinget. Jeg foreslo at vi skulle øke friksjonskravet slik at man skulle bruke mer strøsand og bedre kjøreforholdene. Det var det slettes ingen stemning for, det kostet vist for mye penger å sørge for at familiene og varene kan transporteres trygt på veiene i Trøndelag. Pengene er visst bedre å bruke på flotte kontorlokaler og byråkrati, mener et flertall i fylkestinget.

Men det som likevel tok kaken i diskusjonen synes jeg, var Senterpartiet. I stedet for at vi kunne brukt noen kroner på strøsand, foreslo Sp at vi kunne utrede muligheten for å sette opp elektroniske skilter, de kunne jo fjernstyres slik at de kunne fortelle at det var glatt. Jeg synes Sp kan ringe til sjåføren som ikke kom seg opp Lifjellet og ble stående midt i bakken i kveld. Så kan de spørre han om han tror han hadde kommet opp om det sto et elektronisk skilt nederst i bakken?

LES OGSÅ: Hei, jeg heter Terje og er alkoholiker

En annen ting jeg ikke skjønner, siden Sp har slik klokkertro på at bare vi får skilter som forteller at det er glatt, så blir alt bra. Hvorfor sørger de da ikke for at disse skiltene kommer opp? Partiet og Ap har jo flertallet i Trøndelag, og det står tydeligvis ikke på penger når man skal bygge fylkeshus og andre flotte ting. Så da må de se til å få satt opp skiltene også da!



Jeg for min del, tror det blir billigere og bedre å strø med sand. Uansett så må det gjøres noe nå, før liv går tapt! Må det bli mange ulykker på trønderske veier, før vi i Frp kan få flertall for å strø?



Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook