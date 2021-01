Skjebnevalg for Hommelvik

Vi er bekymret for en stor utbygging i et sårbart område

Saken oppdateres.

Ved et besøk i min barndoms bygd Hommelvik leser jeg Bladet 19. januar om Hommelvik Stasjonsbys planer. Disse gikk i første omgang ut på bygging på Moan (Stasjonsfjæra) av 180 leiligheter. Nå er planene endret: Hele 350 leiligheter fordelt på 16 boligblokker spredt mellom jernbanelinjen og fjæra. Med andre ord en vegg mellom den gamle bebyggelsen og utsikt til sjøen. Malvik kommunestyre vedtok i 2013 at det skulle bygges bolig i dette området. Vi må tro at det den gang ikke var politikernes mening å ødelegge Hommelvik med 16 blokker! Kommunepolitikerne må se hen til den unike bebyggelsen på Mogjerdet – og har det som en rettesnor til type bolig, utforming og bygningsmaterialer.

LES OGSÅ: Er det trygt å bygge boliger på Vikhammer Øvre?

Dette spesielle trehusområdet ble bygd fra 1906 fram til midt på 20-tallet. Bygningene på Mogjerdet er godt vedlikeholdt, med både med hovedhus og karakteristiske uthus. På linje med Sjøgata i Mosjøen og trehusbebyggelsen i Levanger er også Mogjerdet helt egenartet. Området er spesielt og utgjør en viktig del av bygdas viktige og stolte arbeiderhistorie. Det er dette som gjør Hommelvik til et spesielt sted – ikke som foreslått med mange nybygg i sentrum – og i alle fall ikke med en «tett, urban kvartalsbebyggelse».

Gamle «Vika» skal ikke sperres inne av 5–6 etasjer høye bygg i Stasjonsfjæra. Ved utbyggingen av Bjørvika lovet utbyggerne ifølge Asplan Viaks «siktlinjer» fra gamle Oslo/Middelalderparken mot sjøen. I dag er det to små gliper som gir et vink om en havn der ute. Utbygging av Stasjonsfjæra har ingen ting med historikken til Hommelvik å gjøre, men vil virke fremmedgjørende og identitetsløs. Kommunestyret burde oppfordre arkitekter med kunnskaper om moderne trebebyggelse, lave hus som kan bygges i langt mindre omfang og på et mindre område enn det utbyggerne drømmer om. Det hadde vært en drøm som var Hommelvik verdig. Historikken til en del av bygdas historiske arbeidsplass, Hommelvik Bruk, forsvant med siste sagflis ved utbyggingen av Hommelvik sjøside.

Bladet skriver 21. januar om at utbyggingsselskapet Hommelvik Stasjonsby ikke nøyer seg med 16 boligblokker, men arbeider for et 6-etasjes næringsbygg, plassert midt i Hommelvik sentrum. Selvsagt applauderer Næringsforeningen i Trondheimregionen dette ønsket. Det nye bygget er ment å tiltrekke seg ulike firmaer som vil etablere seg i Hommelvik. Interessen er «unormalt stor».

LES OGSÅ: Eiendomsutvikler med delvis seier etter riving av vernede bygninger

Hvis man et øyeblikk stopper opp og tenker på bevaring av byggeskikk i Hommelvik sentrum, er et slikt bygg et like stort fremmedelement som de 16 drømmeblokkene. Man må spørre om utbyggerne har vært i Hommelvik? Hvis det er så mange som vil starte virksomhet i Vika, ja, så er det positivt. Da foreslår jeg at disse sluses til å gjenopplive sentrum i Hommelvik ved å fylle alle de lokalene som står tomme og venter på aktivitet. Næringslokalene som er kan benyttes er gamle Thoresen bakeri (butikk med kortreist mat?), lokalene til fotograf Aasback (en flott frisørsalong?), Sparebankens hus (cateringfirma?), og urmaker Hagens lokaler (revisor/advokat?).

Den gamle distriktslegeboligen med kontor kan også restaureres til allsidig bruk. Og kommer en større bedrift, ønskes den velkommen til Malvik sykehjem som stort sett har stått tomt siden 2015. Alle vil spare penger på gjenbruk og samtidig gi nytt liv i sentrum ved å spre aktivitetene på eksisterende bygg/lokaler. Gjenbruk er fremtiden. Velkommen til den, kommunepolitikere i Malvik.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook