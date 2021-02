Denne lista topper vi - dessverre

Jeg sliter fortsatt med litt dårlig samvittighet etter at jeg vraket min fullt brukbare TV. Det var ingen trøst å se haugen av flatskjermer på avfallsplassen da jeg stedte min Phillips til den siste hvile. Min TV var tross alt noen år gammel og langt fra så smart som de nye som var på tilbud. Jeg var fristet til å forlenge livsoppholdet ved å stue den gamle tv-en inn på et soverom, men samlerinstinktet er ikke så sterkt. Jeg har riktignok skuffen full av kasserte mobiltelefoner, men de tar ikke særlig plass. Selv om jeg vet at de aldri blir brukt noe mer.