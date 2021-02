Alle er seg selv nærmest, også Ottervik. Hun burde ha visst bedre

Hvilken by overtok i 1016 i en kort periode som hovedstad for Nidaros?

Når det kommer til diskusjon om sykehus er vi alle patrioter og slår ring om vårt lokalsykehus. Det er ikke noe galt i det så lenge det spilles med åpne kort. At ordføreren eller innbyggeren i Levanger slåss for sitt, på samme måte som ordføreren i Ålesund eller Namsos er en naturlighet. Av den grunn er også ordføreren i Trondheim i sin fulle rett til å slåss for sitt sykehus. Det så vi et eksempel på i helga da Rita Ottervik i Trondheim gikk til kraftig forsvar for St. Olavs i kampen om sykehusmillionene i Midt-Norge.

Til forskjell fra alle oss andre som slåss for vårt, gir ordføreren i Trondheim inntrykk av at hennes kamp handler om noe større. Hun skyver pasientene i hele Midt-Norge foran seg som skadelidende om Ottervik ikke får det som hun vil.

Striden handler om fordeling av helsemillioner der sykehusene utenfor Trondheim mener St. Olav forsyner seg for mye av helsekaka i Midt-Norge. Nå får de delvis medhold av direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge som overfor sitt styre forslår en fordeling som gir mindre til Trondheim, desto mer til Møre og Romsdal og litt mer til Nord-Trøndelag. Rita Ottervik raser og kaller det et svik mot pasientene, og sier at «alle i Midt-Norge vil rammes av dette». Hun får klar svar på tiltale i et leserinnlegg fra 12 leger og tillitsvalgte fra Helse Møre og Romsdal og Helse Nord-Trøndelag i dagens avis.

Kunnskapsløst. Trondheimsordføreren opphøyer St. Olavs til å være sykehuset med stor «S». Samtidig etterlater hun et inntrykk av at lokalsykehusene bare steller med småting som «beinbrudd og mer dagligdagse hendelser». Ottervik burde ha visst bedre.

For det første ligger det største lokalsykehuset i Midt-Norge på Øya i Trondheim. Hovedaktiviteten til St. Olavs er rollen som lokalsykehus for innbyggerne i gamle Sør-Trøndelag. Det er også riktig at hospitalet i tillegg har spesialiserte funksjoner som du ikke finner andre steder. Det får de betalt for.

For det andre har vi spesialister også ved andre sykehus, blant annet Levanger. Her har vi folk som har vist at de på noen områder kan hevde seg mot hvem som helst. Nei Ottervik, da snakker jeg ikke om forstuinger eller beinbrudd, men blant annet om avansert kreftbehandling.

