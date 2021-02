«Koronapass», klemmeskepsis og ondt blod i Oppdal

AtB svarer på kritikk: Vi jobber med å gi et bedre tilbud her

Saken oppdateres.

- Det ser ut som om redningen er nær, utbryter Terje Eidsvåg i denne ukas OmAdressert.

Tema er «koronapass» i Danmark. Et digitalt vaksinestempel som kan gi deg tilgang til fotballkamper og konserter. Himmelsk, ikke sant? Men hva er ulempene, og er det egentlig den quick fix-en man ser for seg?

Trioen har også fått med seg Dagsrevyens energiske innslag fra et sykehjem like etter at Bent Høie annonserte at en god klem igjen er i sikte for vaksinerte eldre. De eldre selv jublet ikke nødvendigvis over klemmetilgangen, til tross for reporterens iherdige forsøk.

- Det får meg til å tenke på radiostasjonen fra helvete. Klem FM, sier Terje, for øvrig ikke er redaksjonens mest utagerende klemmer.

Trioen svinger også innom meningsmålinger, Ap og Sp og klinsj mellom Trygve Slagsvold Vedum og Hans Geelmuyden.

- Geelmuyden går helt inn i ideal-fiendebildet til Slagsvold Vedum, mener Terje.

- Men jeg lurer på hva Slagsvold Vedum hadde gjort hvis han skulle bli leid inn for å løse konflikten i Oppdal, spør Siv.

- Han hadde vel leid seg snøskuter da, og kjørt innover, sier Kari.

Hun gjør et tappert forsøk på å nøste opp i den årelange krangelen i skibygda, om det som må være tidenes mest omstridte skiløype. Noen stikkord: Tidligere kolleger som ikke spiser lunsj sammen, naboer som ikke er på talefot og splittede slektninger.

Les Kari Hovdes kommentar: Når ordføreren bruker nesten hele arbeidstida på ei skiløype, er det noe som er galt

Ikke gå glipp av ukas anbefaling fra trioen. Her får du høre om en potensiell Oscar-film, konspirasjonspåfyll (visste du at det finnes en gruppe som er overbevist om at hester ikke finnes?) - og en helt spesiell dame fra New York.

