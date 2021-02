Colonialmajorens teater

Kampen om VM-medaljer: Dette er et feilspor og det forsterker et reelt problem

Saken oppdateres.

Odd Reitan er kjøpmann, og har blitt rik på salg av mat. Nå vil han utvide butikken sin og selge teaterbilletter. De trønderske kundene får et bredere sortiment å velge i når «Nye Hjorten» åpner. Bare synd at Rema-familien snublet inn på teaterscenen iført lånte fjær, og tok navnet fra en annen aktør. Men hvordan vil så den nye varen se ut? Blir det «det enkleste er alltid det beste»-teater, eller nyskapende teaterkunst som skal tilbys?

Ett er i hvert fall sikkert: Det er dyrt å produsere godt teater. Derfor har vi offentlige støtteordninger som skal sørge for stabilitet og forutsigbarhet for de aktørene som kommer gjennom myndighetenes nåløye. Og ingen tjener store penger i denne delen av kulturlivet. Det offentlige kulturtilbudet skal gå i balanse, ingen aksjeeiere som får utbytte her. Slikt teater er like «dårlig butikk» som offentlig helsevesen eller barnehager er.

Men allikevel velger vi å bruke av statens midler på et godt teatertilbud til for eksempel barn og unge. Nå tilfaller en urimelig liten del av disse midlene blant annet til Trøndelag, noe Adressa har satt søkelys på den siste tiden. Og Nye Hjorten vil sannsynligvis ikke endre på akkurat det, for colonialmajoren skal nok drive et privat teater, for egen risiko, og med dyre billetter. Grensesnittet mellom kvalitet og pris er krevende, i teaterproduksjon som hos kjøpmennene i Rema-universet, men det vet nok Reitan allerede.

Med et slikt privat teatertilbud tar Trondheim et kliv inn blant langt større byer. Ikke mye å hisse seg opp over, men heller ingen grunn til å være naiv. Reitan er forretningsmann med profittjag i sitt DNA. Holder han seg unna våre felles skattekroner, er jo dette positivt – i hvert fall for dem som har penger til å kjøpe billetter. Men søker han om offentlig støtte, skal vi sette flomlyset på. Vi behøver ikke flere kommersielle privataktører med sugerør i statskassa enn de vi allerede har innen skole, barnehage og helsevesen.