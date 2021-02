Arrogant feier

Nå er det så kaldt at jeg vurderer parafinovnen for å bidra til varmere vær

Saken oppdateres.

I et innlegg på debattsiden 2. februar vedrørende feierlogikk fikk jeg en aha-opplevelse. Jeg tror at ved en spørreundersøkelse blant huseiere ville feierlogikk være et overrepresentert tema. Jeg har selv en utfordring vedrørende dette tema. For to år siden, etter feiing, fikk jeg muntlig beskjed om at takstigen måtte festes til takkonstruksjonen. Som pensjonert tømrer har jeg utallige slike monteringer på samvittigheten.

LES OGSÅ: Vi må sikre trygge arbeidsforhold

LES OGSÅ: Hvorfor sa ikke feieravdelingen fra før de kom?

Den 1. oktober 2020 kom feieren. Jeg fikk da beskjed om at det ikke var aktuelt å gjennomføre feiing. Feieren satt i sin bil ca. 25 meter og ti høydemeter fra takstigen og avgjorde at den ikke var festet i henhold til HMS. Jeg prøvde å argumentere, men forgjeves. Jeg har fått bekreftet at jeg kan besørge denne innfesting selv, hvilket jeg jo har gjort. Jeg er like langt når feieren ikke kontrollerer.

LES OGSÅ: Tekniske tjenester i bærekraftsperspektiv

Her er en representant fra en kommunal etat som opptrer arrogant, uhøflig, provoserende med et kommunalt maktovergrep. Det er vanskelig å klage på en slik situasjon, da ingen overordnede eller politiker tør å gå inn i en sak der personell trekker HMS-kortet. For å ivareta brannforebyggende tiltak, feier jeg selv. Det viktigste for kommunen er at man betaler. Gjør du ikke det, kommer inkassovarsel, men ingen feier.



Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook