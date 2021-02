Saltet brukes feil

Dette må til for at Klett skal bli trivelig og trygt

Saken oppdateres.

Jeg ble inspirert av Saltdal formannskap som nylig vedtok at det må bli slutt på salting av veiene. De hadde mange argumenter, men ett var at det der har vært flere påkjørsler av rein som slikker i seg av saltet på veiene. For meg og nesten alle jeg snakker med, er det en gåte at denne saltingen ikke har blitt stoppet. Vi mener saltet passer best på kjøtt, fisk og i enkelte tilfeller som tilsetning for å stabilisere leirmasser. Grunnen til det er flere:

Områdene på sidene av veien blir saltet. I mange områder er det åkre der det produseres mat.

Vassdragene som består av ferskt vatn blir salte.

Levetiden til bilene som kjører i denne saltsørpa, forkortes betydelig.

Dyr og fugler trekkes mot saltet.

Folk som bor i Norge, vil alltid ha behov for å kjøre på vinterføre, og må lære det.

Mengdene salt som brukes, er enorme. Du tror det ikke før du får se det. Hvem som bestemmer at dette skal fortsette, er interessant. Det er i hvert fall ingen demokratisk avgjørelse. Den store taperen er miljøet

