Leger og sivil ulydighet

Saken oppdateres.

Fastlegen Steven Crozier på Frøya må møte i Fosen tingrett på Brekstad torsdag 11. februar i år. Tiltalen mot han er et forelegg etter pålegg av politiet, som han har nekta å vedta. Crozier er fastlege og tidligere kommunelege for øysamfunnet. I løpet av det siste året har Trønderenergi og Stadtwerke München bygd en rekke vindturbiner på Frøya, til sterke protester fra mange av innbyggerne.

Det er ikke foretatt en helsekonsekvens-utredning av summen av belastningene fra infrastøy, hørbar støy, høyintensiv lysblink om natta, skyggekast, iskast og synet av roterende turbinblader. Altså lyspåvirkning, lydpåvirkning og synspåvirkning. Crozier påpeker at vindturbinene på Frøya er enda høyere, og avstanden til naboer er enda mindre enn andre steder i verden hvor man allerede har opplevd helseplager.

Legen står altså opp for ikke bare naturen, men for sine pasienter og medmennesker. Og for dette skal han altså straffes. Legene, distriktslegene som per definisjon driver med folks helse, hvor er resten av dem i denne helseødeleggende råskapen som foregår over det ganske land? Hurra for distriktslege Steven Crozier!

