Saken oppdateres.

Viser til artikkel om Ladejarlen v.g. skole i Adresseavisen 25. januar 2021. Jeg har lenge interessert meg for dette vakre anleggets skjebne, og har følt stor lettelse over at fylkeskommunen ikke uten videre vil legge Ladejarlen ut for salg. Desto større bestyrtelse var det å se og lese Adresseavisen mandag 25. januar om de planer som er lansert (med støtte fra fylkeskommunen?) om utvikling av Ladejarlen-området.

Her fremstår Ladejarlen som en slags grunnmur for en ny boligbebyggelse, som man erfaringsmessig kan frykte vil få et formuttrykk som vil knuse dagens Ladejarlen visuelt. Den ønskede boligmassen kan heller ta plass foran bergveggen under Ladejarlen på en slik måte at den blir en del av denne bergveggen med et materialbruk som passer, for eksempel med skifer i fasaden. Dette kombinert med trappeanlegg og heis som knytter Ladejarlen tettere til den nye bydelen med bolighus nedenfor. Skifer er nok et litt fremmedartet materiale for dagens boligutbyggere, men noe må man betale for å få bygge på byens beste tomt!