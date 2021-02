Hvorfor tolker ikke Trondheim koronainformasjonen?

Hvorfor pakke alt inn på en tomt som allerede er for trang

Korona situasjonen i kommunen viser klassisk eksempel på at all informasjon som skjer i krise og akutte situasjoner ikke blir tolket på tegnspråk og tekstet på pressekonferanser. Dette har skapt stor utrygghet hos døve, tegnspråklige og hørselshemmede innbyggere i byen. Ifølge ulike forskrifter og lover er kommunen pålagt å trygge byens innbyggere liv og helse gjennom sosiale medier og andre medier som blir brukt når det er alvorlige hendelser som koronaen er nå for tiden.

Stadig blir lokale forskrifter endret, og for den vanlige mann i gata kan noen forskrifter være forvirrende. For tegnspråklige er det ekstra sårbart når man ikke får informasjonen på tegnspråklig og tekstet informasjon i der og da-situasjon under pressekonferanser. Uavhengig av kriser påpekes det alvorlighetsgraden i informasjonssvikten til byens døve, tegnspråklige og hørselshemmede innbyggere.

Til sist vil det påpekes, Oslo og Bergen har klart å tilrettelegge for sine døve, tegnspråklige og hørselshemmede innbyggere pressekonferanser, det kan da ikke være vanskelig å gjøre det samme i Trondheim. Byens ordfører sa en gang i et offentlig arrangement at Trondheim er de døves hovedstad. Det er det ikke når informasjonssvikten er veldig alvorlig.

