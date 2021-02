Alvorlig varsel fra ansatte i BOA

Siktet for å ha kjørt i 288 km/t – nekter for at han kjørte

Saken oppdateres.

Når 27 nåværende og tidligere ansatte ved Bo og Aktivitetstilbudet i Trondheim varsler kritikkverdige forhold via Adresseavisen, er det svært alvorlig, men ikke overraskende. Som Høyres fraksjonsleder i Arbeids- og sosialkomiteen har jeg det siste året engasjert meg sterkt i tjenestetilbudet ved BOA. Derfor har jeg blitt kontaktet av flere ansatte som både har bekreftet noen av de hjerteskjærende episodene som har blitt omtalt i media, og som har pekt på dårlig ledelse og manglende aksept for varsling. Men når hele 27 ansatte blant annet skriver dette, er det alvorlig:

«Vi har forsøkt å si fra, men varslere blir ikke sett på som modige. De blir sett på som uromomenter. Siden omorganiseringen i 2017 har vi hatt én intern medarbeiderundersøkelse. Av frykt for å bli identifisert, valgte noen å levere blankt. Disse problemene må løses eksternt, for BOA er en lukket avdeling.» Derfor er jeg glad for at Arbeids- og sosialkomiteen vil sette dette på dagsorden på et senere møte. Vi kan ikke leve med at ansatte er redde for å varsle når tjenestetilbudet svikter. Dette er brukere som ofte ikke kan si fra på samme måte som oss andre hvis noe er galt. Vi er avhengig av at de pårørende og de ansatte sier fra hvis det skulle være noe.

De pårørende har tidligere pekt på utfordringer knyttet til kompetanse, ledelse, sykefravær og stort gjennomtrekk. Nå ser vi at disse ansatte i BOA bekrefter disse problemene. Da kan vi kanskje håpe at også partiene som styrer Trondheim innser at noe må gjøres.

