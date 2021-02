Gi jentene samme muligheter som guttene i fotballen

Daniel banket på dører og vinduer for å få ut folk: - Jeg kauket at det brant

Saken oppdateres.

Det har alltid vært stor forskjell på damer og menn når det kommer til fotball. Det har også vært masse snakk om at det burde være mer likt enn det er nå. Alle burde få like muligheter uansett kjønn. Damer kan gjøre det like bra som menn kan.

Lønna til menn er ekstremt mye høyere enn lønna til damene. Det har det alltid vært i fotball, men hvorfor det? Damer trener like mye som mennene, gjør det like bra og vinner masse mesterskap. Men mennene tjener fortsatt mye mer. De får også mer oppmerksomhet i media. Mennesker mener at det er mer spennende å se på menn sine kamper enn damer sine kamper. Dette burde endres nå!

Fra man er ung starter forskjellene. Gutter får flere og bedre treningsapparat, bedre trenere, flere satsingslag og flere treningsmuligheter. Gutter kan få over tre treninger i uken mens jentene må klare seg med én eller to. Guttene har masse satsingslag mens noen av satsingslagene til guttene har ikke jentelag engang. Du mener kanskje at gutter har mer lyst og prøver bedre å bli proff, men det er tusenvis av jenters største drøm å bli fotballproff. De har kanskje ikke alt guttene har for at de kan bli proffe?

Så tenk litt over det, gi jentene samme muligheter som guttene. Da ser du kanskje at flere av jentene blir proffe. Se en kamp med damene. Gi damene mer lønn. Fotball burde være likt for begge kjønn.

