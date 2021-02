Mellomleder svarer: BOA er ingen lukket avdeling

Et lyspunkt i en grå hverdag forsvinner for Mikkel

Dette er et tilsvar til «Varsko om forhold internt i BOA». Jeg vet ikke hvor forfatterne av artikkelen vil med dette innlegget. Ta enhetsledere spesielt, eller ledere generelt? Det blir uansett nok et dårlig, og ufortjent oppslag for BOA.

Min erfaring er at det er takhøyde for å si hva man mener i BOA. At det ikke alltid blir slik vi ønsker, er noe annet. Vi står overfor kompliserte utfordringer med mange hensyn, og en økonomi som alltid er styrende.

Sykefravær har lite med enhetslederne å gjøre. Sykefraværet har alltid vært høyt, og skyldes i hovedsak ansatte med helseplager, slik det også er i den kommunale helsetjenesten ellers, som har omtrent det samme fraværet som oss i BOA.

Om hensikten med innlegget var å øke antall avdelingsledere, skytes det utenfor mål. Vi skulle gjerne hatt flere avdelingsledere, særlig med tanke på nærledelse og arbeid med å få ned sykefravær. Men det er et økonomisk spørsmål. Og budskapet drukner i nedsettende ord om BOA. Det man oppnår, er å sette BOA i et dårlig lys.

I bo- og aktivitetstilbud gjøres utrolig mye bra, det er ansatte som bryr seg om tjenestemottakerne, og gjerne strekker seg litt lengre, det er enhetsledere som har omtanke for alle ansatte, tjenestemottakere og pårørende, og det er avdelingsledere som står på til langt utover arbeidstid. At det kan være enkelte dårlige ledere, er mulig, det er det i alle organisasjoner.

Det er fokus på god kvalitet for våre tjenestemottakere. Det er stram økonomi, men i det BOA jeg kjenner, snur vi steiner hver dag for å gi gode tilbud. Det er lagt vekt på god dialog med pårørende. Vi har et godt tillitsvalgt og verneombuds- apparat som fungerer. Medarbeiderundersøkelse hadde vi i 2018, den avvikles annethvert år. Vi skulle hatt i fjor, men den ble utsatt grunnet korona. Meg bekjent kommer den i vår.

Personaltjenesten er ikke et våpen for ledere, men en kompetent samarbeidsinstans til beste for både arbeidsmiljø og den enkelte ansatte som av ulike årsaker har behov for oppfølging.

En rekke lover sørger for dette.

Nei, dere, i Norge og Trondheim kommune har vi et så demokratisk system, og så grunnfestede rettigheter at mange ansatte faktisk blir overrasket over at leder har noe som heter styringsrett, som man i svært sjeldne tilfeller benytter. Ledere går ofte heller for dårligere løsninger, for å hindre uro. Det er kanskje et problem?

Til dere pårørende som leser dette: Ikke tro på alt som skrives. BOA er ingen lukket avdeling. BOA er et demokratisk system, men selv i demokratiet blir det ikke alltid som den enkelte ønsker. Det er bare trist at man skriver et slikt innlegg, det tjener ingen. Ikke tjenestemottakerne, ikke pårørende, og ikke oss ansatte som faktisk med rette er stolt av BOA.

