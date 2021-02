Vi er lei av at folk hever bransjen sin over andre bransjer

To menn tiltalt for drapsforsøk i Trondheim

Saken oppdateres.

Jeg observerer i nyhetssaken om nye retningslinjer fra Trondheim kommune at Lars Fredrik Strøm-Håkonsen bruker ordet «hårreisende» om treningssentrene i Trondheim kommune. De må nå stenge som konsekvens av økte forekomster av mutert smitte i Trondheim de siste ukene. Det blir litt ekstremt for meg. Det blir som om jeg skulle sagt at alle som trener på treningssentre, kan kjøpe seg tredemølle å ha i stua eller å ta seg en løpetur i marka. Han sammenligner det med skjenkesteder og bruker ord og uttrykk som at «Trondheim kommune prioriterer fylla framfor folkehelsen».

Det Lars Fredrik tydeligvis ikke forstår, er at smitten ikke bryr seg om det blir servert øl/vin til maten eller om det blir servert mineralvann. Han løfter fram sine egne treningssentre med at de «registrerer alle besøkende, tilrettelegger i henhold til avstand mellom besøkende og at alt utstyr vaskes kontinuerlig».

Nå vet jeg ikke hvor lenge siden Lars Fredrik har vært ute på restaurant, og om han da er av den typen som ikke registrerer seg i døren og/eller ved bordet, slik man er pålagt på alle restauranter/spisesteder uansett om de har skjenkebevilling eller ikke.

Men restaurantbransjen har hatt alt på stell siden slike påbud ble innført. Vi har spritet bord mellom hver gjest. Vi har vasket alle kontaktoverflater flere ganger for timen. Vi har kuttet ned antall sitteplasser i restaurantene for å overholde avstandsregelen, selv mellom gjester fra samme husholdning. Vi har stått på hendene for å hindre smitte innenfor våre egne lokaler, og vi har lyktes med det!

Lars Fredrik får bransjen vår til å virke som den blir prioritert foran andre. Han snakker om en bransje som har mistet opp til 50 prosent av inntektsgrunnlaget sitt på grunn av skjenkestans de siste ukene (i Oslo har de hatt skjenkestans siden november!). Det er en bransje som har permittert opp til 90 prosent av sine ansatte, av disse er størsteparten ungdom. Hvilken psykisk effekt det vil ha på mange av disse som kanskje mister hjemmet sitt fordi det ikke er mulig å leve på permitteringspengene, som i tillegg går ut i løpet av første kvartal av 2021, er det ingen som vet ennå, men konsekvensene kan bli store.

Vi i restaurantbransjen er lei av at folk hever bransjen sin over andre bransjer. Vi har alle sammen en samfunnsnyttig funksjon. Vi har alle stått i front på denne dugnaden i snart et år. Vi ønsker heller ikke at treningssentre, frisørsalonger, hudpleiesalonger, fysioterapeuter og andre utsatte bransjer må gå til drastiske steg for å overleve, men det er hverdagen for flesteparten i Norge i dag.

Smitten i dag kommer ifølge avisene mest sannsynlig fra importert arbeidskraft. Når skal disse bedriftene bli med på dugnaden? Skal det være fritt fram for diverse utbyggere (og sikkert mange andre) å hente inn arbeidskraft fra utlandet når det er tydelig at karantenetiden ikke er tilstrekkelig? Om vi alle andre må ta i et tak for å hindre smittespredning, er det kanskje på tide å legge ned hammeren og stoppe betongblandinga – om det ikke finnes norsk arbeidskraft til å utføre det.

