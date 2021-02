Nye spaltister til Adresseavisen

Kritisk: – Jeg ser at Trøndelag har havnet veldig bakpå

Japan har for første gang godkjent en koronavaksine

Startet etterforskning etter at en mann ble meldt savnet i Kristiansund

Gartneren Bjørn har et overraskende svar når strømselskapene i Oslo ringer

Moria-barn fryser i iskald kulde, varmer føttene over glødende kull

Treningssentrene må åpne igjen! Skitur passer ikke for alle

Ola (76) fikk beskjeden: «Hei, jeg er et menneske av kjøtt og blod, det kan jeg garantere»

Saken oppdateres.

Fatima Almanea (26): Vår nye spaltist er fra Verdal, med norsk-irakisk bakgrunn. I en årrekke har hun markert seg som en skarp samfunnsdebattant, blant annet gjennom frivillig arbeid, som lokalpolitikere for Arbeiderpartiet (i permisjon) og som en stemme for norsk islam. Almanea studerer jus, arbeider i Verdal kommune og driver hjelpeorganisasjonen Gnist.

Trude Basso (42): Vår nye spaltist er spesialist i ortopedisk kirurgi og en svært aktiv debattant, på sosiale medier, i tradisjonelle medier og i fagtidsskrift. Basso har vokst opp på Otta, bor nå i Trondheim med mann og tre barn. Hun har en særlig interesse for helsevesenet og helsepolitiske spørsmål, og hun er kjent for – og tilhenger av – klar tale. Følg henne i våre spalter og på Twitter !

Arman Vestad (47): Vår nye spaltist er kjent for at han er god på personlig økonomi – og for sin egen bakgrunn som kriminell, rusmisbruker og gjeldsoffer. Vestad har arbeidet som gjeldsrådgiver i Nav i 15 år, blant annet som nasjonal prosjektleder. Nå driver han rådgivningsbedriften ArmanV. Vestad kommer fra Molde, og er bosatt i Trondheim. I Adresseavisen skal han skrive særlig om personlig økonomi.

Mats Ramo (30): Vår nye spaltist er lærer i Trondheims-skolen. For våre lesere er han kanskje best kjent som frittalende Frp-politiker i bystyret i Trondheim, men høsten 2019 kuttet han båndene til politikken. Ramo kommer fra Lade i Trondheim og interesserer seg blant annet for ski og britisk historie. I våre spalter skriver han om hva han vil, men mest om utdanningssektoren, politikk og administrasjon og utelivsbransjen.

Azra Halilović (41): Frilans scenekunstner og podkastvert i «Anna & Azra bretter opp ermene» . Halilović kom til Norge som flyktning fra Bosnia og Hercegovina på 1990-tallet. Hun er bosatt i Trondheim, og her har hun studert drama og teater ved NTNU. Til daglig er hun minoritetskonsulent i Trondheim kommune. Tema som engasjerer henne, er kulturpolitikk, inkludering og ungdoms oppvekstsvilkår. Les alle kommentarene hennes her .

Daniel Johansen (38): Født på Ørlandet, bosatt i Trondheim. Johansen har doktorgrad i kunsthistorie fra NTNU, og arbeider som fagleder for historie og kulturarv på Ørland kultursenter. I 15 år har han bodd i og restaurert et fredet hus i Midtbyen. Han er engasjert blant annet i byutvikling, samepolitiske spørsmål, kulturminner og kulturarv. Les alle kommentarene hans her .

Jonas Skybakmoen (41): Skybakmoen er kjent som journalist i Filter Nyheter og vokalist og gitarist i Johndoe. Han er tidligere journalist og kommentator i Adresseavisen. Skybakmoen kommer fra Trondheim, er bosatt i Oslo. Han er engasjert blant annet i norsk politikk, utenriks, ekstremisme og radikalisering, populærkultur og pressen. Les alle kommentarene hans her .

